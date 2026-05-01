Конкурс айтыскеров пройдет в Кокшетау
Впервые в городе Кокшетау пройдет республиканский конкурс национального искусства «Бес асыл».
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В конкурсе примут участие команды лучших представителей традиционных жанров из Акмолинской и Атырауской областей, передает BAQ.KZ.
Мастера слова будут бороться за звание лучших в искусстве айтыса, исполнении традиционных песен, кюев, жыр и терме.
По информации областного акимата, честь Акмолинской области защищает команда под руководством Армана Бердалина: Дәулет Ерлан — түре айтыс, Мұхаммед Қоңқаев — сүре айтыс,Әлібек Серғалиев — қайым айтыс, ҚұрметҚұралхан — «өтірік өлең».
Команду Атырауской области возглавит Саадат Нурманов. Регион представят Серікбол Панабердиев — түре айтыс, Батыржан Кәдірбай — сүре айтыс, Ернұр Исахаев — қайым айтыс, Салауат Кәрімұлы — «өтірік өлең».
Ведущим конкурса станет заслуженный деятель Казахстана, известный акын-импровизатор Аманжол Әлтаев.
Компетентное жюри возглавит народный писатель Казахстана, председатель Международного союза акынов-импровизаторов и жыршы-термеши Журсин Молдашулы Ерман. Также выступление конкурсантов будут оценивать Ахметжан Өзбеков, Серик Кусанов, Акан Абдуали, Жаксыкелди Кемалов, Жангали Жузбаев и Омиржан Копбосынов.
