Конкурс на лучшие материалы об Астане запустили среди журналистов
В честь Дня средств массовой информации в столице запускают традиционный конкурс среди авторов на лучшие публикации, репортажи, сюжеты в СМИ и соцсетях о развитии Астаны.
Как передает официальный сайт городского акимата, конкурс организует Служба коммуникаций города при поддержке Управления внутренней политики Астаны. К участию приглашаются все казахстанские журналисты, принимаются материалы об Астане на государственном и русском языках, опубликованные/вышедшие в эфир в период с 1 июня 2025 года по 16 июня 2026 года.
Каждый участник может представить на конкурс не более 1 материала и только по одной номинации.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучший журналист-аналитик» - аналитические материалы, посвящённые социально-экономическому и культурному развитию Астаны, опубликованные в печатных изданиях;
2) «Лучший обозреватель» - материалы в интернет-изданиях о социально-экономическом развитии Астаны, а также публикации, освещающие нарративы, связанные с вопросами законности, общественного порядка и пресечения актов вандализма, наркомании, лудомании и других социальных вызовов столицы;
3) «Лучший радиорепортаж» - радиосюжеты об Астане;
4) «Лучший телесюжет» - телесюжеты о жизни города, включая материалы, посвящённые вопросам урбанистики, соблюдения общественного порядка, профилактики и пресечения вандализма, наркомании, лудомании и иных негативных проявлений в городской среде;
5) «Лучший мобилограф» – видеоролики о жизни мегаполиса с использованием мобильной съёмки;
6) «Лучший видео обзор столицы с использованием аэросъемки и беспилотного летательного аппарата» – видеоматериалы об Астане, подготовленные с применением аэросъёмки, демонстрирующие архитектурный облик города, инфраструктурное развитие, общественные пространства и динамику городской жизни.
7) «Лучшее видео столицы с использованием генерации искусственного интеллекта» – видеоматериалы об Астане, созданные с применением технологий искусственного интеллекта, отражающие развитие города, его архитектуру, общественные пространства, а также социальные инициативы и городскую среду;
8) «Лучший фоторепортаж» - фотоработы, отражающие современный облик и динамичное развитие Астаны, атмосферу городской жизни, архитектурную уникальность и ритм столицы. В центре внимания - знаковые места, общественные пространства, культурные события, благоустроенные районы, urban-культура.
9) Специальная номинация «Лучший материал об Астане в социальных медиа» для популярных групп и пабликов в социальных сетях (Facebook, Instagram и TikTok).
Определять победителей по номинациям будет конкурсная комиссия из числа известных журналистов, медиа-экспертов и уважаемых представителей отрасли в столице. Лучшие работы будут поощряться денежными сертификатами. За первое место присуждается миллион тенге, за второе место — 700 тысяч тенге, за третье место — 500 тысяч тенге.
Заявки принимаются до 16 июня 2026 года включительно на электронную почту: baq.baikauy@gmail.com.
Подробную информацию можно получить по телефонам: 8 778 603 90 94.
