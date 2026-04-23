Конкурс на лучший двор, улицу, село и населенный пункт объявили в ВКО

Аким ВКО Нурымбет Сактаганов провел совещание с руководителями крупных предприятий, учреждений и структур региона по реализации экологической инициативы «Таза Қазақстан», передает BAQ.KZ.

«Многие предприятия активно поддерживают акцию «Таза Қазақстан», благоустраивают свои территории, бизнес-сообщество соблюдает чистоту, сельхозпроизводители ответственно относятся к земле, коммунальные службы ежедневно ведут непрерывную работу. Сегодня наша главная задача - сделать экоакции не разовыми, а постоянной, системной работой и объединить все эти усилия. Восточный Казахстан - наш общий дом. А в каждом доме чистота и порядок должны поддерживаться каждый день. Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать наш регион чистым, комфортным и привлекательным», - сказал аким ВКО.

Аким области призвал руководителей крупных предприятий, представителей малого и среднего бизнеса уделить внимание благоустройству прилегающих территорий.

Кроме того, Нурымбет Сактаганов отметил, что в регионе усиливается работа по благоустройству, ликвидации стихийных свалок и наведению порядка. При этом необходимо участие в уборке территорий и самих жителей, причем не только дворовых территорий, но и в дачных массивах.

«Порядок начинается с каждого из нас – со двора, улицы, рабочего места», - подчеркнул он.

Как напомнил аким области, с наступлением весны открывается туристический сезон, и регион для встречи туристов, отдыхающих, гостей, должен обеспечить достойный, ухоженный и привлекательный облик населенных пунктов. По его словам, в этом году в регионе будет проведен конкурс на лучший двор, улицу, село и населенный пункт.

По итогам прошлого года в мероприятиях, проведенных в рамках программы «Таза Қазақстан», приняли участие в области порядка 150 тысяч человек. Всего было очищено свыше 1584 га территорий, в том числе 3403 дворов, задействовано 259 единиц специализированной техники, вывезено около 3 800 тонн мусора.

В этом году в масштабных экологических акциях «Мөлдір бұлақ», «Таза қала», «Таза өлке» уже приняли участие свыше 32 тыс. человек, вывезено более 750 тонн отходов, очищено 1100 га территории.

Особое внимание уделяется вопросам озеленения.

С 2024 года на территории населенных пунктов высажено 248,5 тысяч саженцев, в прошлом году - более 138 тыс. саженцев, в текущем году запланирована посадка 111,2 тыс. зеленых насаждений.

25 апреля запланировано проведение масштабного субботника по посадке деревьев и очистке территорий, рек и родников, в котором примут участие представители 326 предприятий и субъектов бизнеса.

Всего запланировано участие порядка 100 тыс. жителей, посадка более 11 тыс. саженцев, очистка 1190 га территорий и 129 русел рек и родников, будет задействовано 108 единиц техники.

В областном центре планируется высадить, с участием свыше 55 тыс. человек, 550 саженцев. Кроме того, с привлечением 22 единиц спецтехники будет очищено порядка 180 га городских и прилегающих территорий Усть-Каменогорска.