С 12:00 ч. 25 сентября до 12:00 ч. 26 сентября через приложение eGov Mobile поступило 9 945 предложений по названию первой атомной электростанции в Казахстане, передаёт BAQ.KZ.

Напомним, всенародный конкурс на лучшее название АЭС стартовал 25 сентября в 12:00 ч. Опрос проводится в мобильном приложении eGov Mobile: на главной странице размещен баннер "Предложите свое название АЭС", а пользователям было разослано пуш-уведомление о старте конкурса.

"Цель инициативы – выбрать название будущей станции, которое будет отражать ее историческое, культурное и национальное значение", - отметили в Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии.

Принять участие может каждый житель страны. Для этого необходимо:

- выбрать язык (казахский или русский);

- предложить свой вариант названия;

- при желании кратко описать его смысл;

- подтвердить ознакомление с официальными правилами конкурса.

Сбор предложений продлится до 23:59 ч. 10 октября 2025 года. С правилами конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Агентства по атомной энергии и в социальных сетях ведомства.

Организаторы приглашают всех граждан страны внести свой вклад в историю энергетики и предложить название для первой АЭС в Казахстане.