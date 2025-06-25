Конкурс на образовательные гранты: когда начнется прием документов
Подать заявку можно с 13 по 20 июля.
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В Казахстане стартует прием документов на участие в конкурсе на образовательные гранты. Подать заявку можно с 13 по 20 июля - как в традиционном формате, так и онлайн через портал eGov. Абитуриенты могут выбрать наиболее удобный способ подачи: лично через приёмные комиссии вузов или дистанционно.
Для участия в конкурсе необходимо подготовить стандартный пакет документов: удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фотографию размером 3х4, аттестат о среднем образовании или диплом колледжа. Абитуриенты, претендующие на грант по льготной категории, должны дополнительно предоставить подтверждающие документы. Особые требования предусмотрены для поступающих на специальность B167 "Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей" - в этом случае необходимо пройти медицинское освидетельствование в врачебно-летной экспертной комиссии.
Будущим студентам рекомендуется заранее уточнить все детали и требования в приёмных комиссиях вузов, чтобы не упустить шанс получить грант на бесплатное обучение.
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