В Казахстане стартует прием документов на участие в конкурсе на образовательные гранты. Подать заявку можно с 13 по 20 июля - как в традиционном формате, так и онлайн через портал eGov. Абитуриенты могут выбрать наиболее удобный способ подачи: лично через приёмные комиссии вузов или дистанционно.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить стандартный пакет документов: удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фотографию размером 3х4, аттестат о среднем образовании или диплом колледжа. Абитуриенты, претендующие на грант по льготной категории, должны дополнительно предоставить подтверждающие документы. Особые требования предусмотрены для поступающих на специальность B167 "Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей" - в этом случае необходимо пройти медицинское освидетельствование в врачебно-летной экспертной комиссии.

Будущим студентам рекомендуется заранее уточнить все детали и требования в приёмных комиссиях вузов, чтобы не упустить шанс получить грант на бесплатное обучение.