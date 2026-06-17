Конная полиция обеспечивает безопасность в области Абай

Конная полиция остается одним из самых необычных и узнаваемых подразделений органов внутренних дел Казахстана.

В области Абай конные полицейские ежедневно патрулируют парки, набережные, лесные массивы и другие территории, где движение транспорта ограничено или невозможно. Каждый день конный патруль преодолевает десятки километров, обеспечивая безопасность жителей и гостей региона. Там, где не может проехать автомобиль и не всегда способен оперативно добраться пеший патруль, службу продолжают нести полицейские верхом. Во время патрулирования сотрудники контролируют общественный порядок и проводят профилактическую работу.

Особое внимание уделяется подготовке сотрудников и животных. Полицейские совершенствуют навыки верховой езды и тактику несения службы, а лошади проходят специальную подготовку для работы в местах массового скопления людей, в условиях городского шума и других отвлекающих факторов.

По словам полицейского-кавалериста Еркебулана Сейитказина, успешная служба невозможна без взаимопонимания между человеком и лошадью.

— Мы не просто патруль, передвигающийся верхом. Мы ежедневно работаем ради безопасности людей. Доверие граждан — самая высокая оценка нашей работы, — отметил сотрудник полиции.



Несмотря на то, что современные технологии меняют работу правоохранительных органов, некоторые традиции остаются актуальными на протяжении десятилетий. Конная полиция — яркий пример того, как история, национальные традиции и современные задачи по обеспечению общественной безопасности успешно дополняют друг друга.