Известный боец ММА и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о своем желании принять участие в президентских выборах Ирландии, которые состоятся в октябре, передает BAQ.KZ.

В видеообращении, опубликованном в Instagram у здания правительства в Дублине, он призвал своих сторонников помочь включить его имя в избирательные бюллетени.

"Если вы хотите увидеть мое имя в бюллетене для голосования на пост президента, я настоятельно рекомендую вам обратиться к местным советникам сегодня и попросить их выдвинуть мою кандидатуру", — заявил Макгрегор.

Для официальной регистрации кандидат должен заручиться поддержкой парламентариев или местных советов. Поддержку Макгрегору выразил и Илон Маск, поделившись его постом в соцсети X с флагами Ирландии.