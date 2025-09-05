  • 5 Сентября, 10:06

Конор Макгрегор намерен стать президентом Ирландии

Спортсмен объявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии.

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Известный боец ММА и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о своем желании принять участие в президентских выборах Ирландии, которые состоятся в октябре, передает BAQ.KZ.

В видеообращении, опубликованном в Instagram у здания правительства в Дублине, он призвал своих сторонников помочь включить его имя в избирательные бюллетени.

"Если вы хотите увидеть мое имя в бюллетене для голосования на пост президента, я настоятельно рекомендую вам обратиться к местным советникам сегодня и попросить их выдвинуть мою кандидатуру", — заявил Макгрегор.

Для официальной регистрации кандидат должен заручиться поддержкой парламентариев или местных советов. Поддержку Макгрегору выразил и Илон Маск, поделившись его постом в соцсети X с флагами Ирландии.

