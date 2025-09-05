Конор Макгрегор намерен стать президентом Ирландии
Спортсмен объявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии.
Известный боец ММА и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о своем желании принять участие в президентских выборах Ирландии, которые состоятся в октябре, передает BAQ.KZ.
В видеообращении, опубликованном в Instagram у здания правительства в Дублине, он призвал своих сторонников помочь включить его имя в избирательные бюллетени.
"Если вы хотите увидеть мое имя в бюллетене для голосования на пост президента, я настоятельно рекомендую вам обратиться к местным советникам сегодня и попросить их выдвинуть мою кандидатуру", — заявил Макгрегор.
Для официальной регистрации кандидат должен заручиться поддержкой парламентариев или местных советов. Поддержку Макгрегору выразил и Илон Маск, поделившись его постом в соцсети X с флагами Ирландии.
