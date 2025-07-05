Американское издание MSN сообщает, что известному бойцу UFC Конору Макгрегору грозит до 10 лет лишения свободы за ложные показания в рамках скандального дела об изнасиловании, передает BAQ.KZ.

В США бывшего чемпиона уже обвинили в даче ложных свидетельских показаний по делу об изнасиловании Никиты Хэнд. Ранее гражданский суд Ирландии признал Макгрегора ответственным за сексуальное насилие в декабре 2018 года — спортсмен был обязано выплатить 248 000 фунтов компенсации.

Однако спустя время потерпевшая обратилась с новыми сведениями: изначально она не раскрыла подробности из‑за страха за своих детей. В своём иске Макгрегор опирался на обещание представить доказательства невиновности — ссылался на показания бывших соседей Никиты Хэнд Саманты О’Рейли и Стивена Камминса .

Макгрегор утверждал, что сексуальный контакт был согласованным. Он планирует представить альтернативные доказательства невиновности — от соседей Хэнд .

Тем не менее, его попытка представить "новые доказательства" уже вызвала вопросы о возможном свержении закона о лжесвидетельстве и попытке ввести суд в заблуждение. Если будет доказано, что Макгрегор сознательно солгал в своих показаниях — ему грозит до 10 лет лишения свободы.