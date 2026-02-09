Конституционная комиссия предложила исключить риск искусственного роспуска Курултая
Об этом рассказали в ходе заседания Комиссии по конституционной реформе.
Механизм возможного роспуска однопалатного Курултая предложили сделать более гибким в Казахстане, передает BAQ.kz.
Об этом заявил депутат Мажилиса Мурат Абенов, выступая на десятом заседании Комиссии по конституционной реформе. В частности, первоначальная редакция статей 46 и 62 предусматривала роспуск Курултая при повторном отказе в согласовании ключевых назначений, что не соответствовало формуле "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство".
"В обществе, особенно в социальных сетях и экспертной среде, бурно обсуждались основания для роспуска Курултая. Поэтому Фракция партии "AMANAT" предлагает изменить формулировку 46-ой и 62-ой статьи с "Президент распускает" на "Президент вправе распустить". Благодаря этому исключается риск искусственного роспуска Курултая и устраняется сама возможность политического кризиса. Предлагаемое уточнение является своего рода страховкой от попыток раскачать систему изнутри, парализовать ее через искусственно созданный конфликт и втянуть страну в затяжной институциональный кризис. Данные изменения соответствуют логике реформ и модели Справедливого Казахстана. Также хотел бы предложить членам Комиссии внести уточнение в пункт второй статьи 62, вместо "назначение кандидатуры, предложенной Президентом", заменить на "назначение каждой кандидатуры, предложенной Президентом". Это позволит избежать разночтений в данной статье", - подчеркнул член Комиссии.
Прокомментировал в своем выступлении Мурат Абенов и логику введения института Вице-Президента.
"Мы осознанно выбираем понятную и признанную международную модель Vice-President, хорошо известную мировому сообществу. Это повышает узнаваемость и политический вес Казахстана и делает нашу систему власти более понятной для внешних партнеров", - прокомментировал он конституционную новеллу.
Вместе с тем, депутат обратил внимание на пункт 6 статьи 5 проекта Основного закона, по которому в обществе также возникло немало вопросов.
"В сети активно распространяется тезис о том, что данная норма якобы создает "государство в государстве". Это не соответствует действительности. Казахстан остается унитарным государством с единым правовым пространством. Алатау – это не автономия и не особая территория. Это наш казахстанский город. В нем предусматривается определённая финансовая самостоятельность, ускоренные процедуры для бизнеса, чтобы создать новые рабочие места, привлечь инвестиции", - резюмировал Абенов.
