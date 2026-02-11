Конституционная комиссия рекомендовала Президенту Казахстана вынести доработанный проект новой Конституции на всенародный референдум, передает BAQ.KZ.

Об этом заявила глава комиссии Эльвира Азимова на заседании органа.

– Поскольку комиссия является консультативно-совещательным органом при Президенте, считаю необходимым, с учетом мнения большинства, предложить Главе государства вынести доработанный проект новой Конституции на республиканский референдум, — отметила она.

Она подчеркнула, что референдум позволит каждому гражданину Казахстана выразить свою позицию и реализовать конституционное право на участие в принятии решений.