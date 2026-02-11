Проект новой Конституции предлагают вынести на референдум
Конституционная комиссия рекомендовала Президенту Казахстана вынести доработанный проект новой Конституции на всенародный референдум, передает BAQ.KZ.
Об этом заявила глава комиссии Эльвира Азимова на заседании органа.
– Поскольку комиссия является консультативно-совещательным органом при Президенте, считаю необходимым, с учетом мнения большинства, предложить Главе государства вынести доработанный проект новой Конституции на республиканский референдум, — отметила она.
Она подчеркнула, что референдум позволит каждому гражданину Казахстана выразить свою позицию и реализовать конституционное право на участие в принятии решений.
– В случае принятия Президентом решения о проведении референдума миссия Конституционной комиссии будет считаться выполненной. Вместе с тем, члены комиссии продолжат свою работу - встречи с населением будут продолжены, — расказала Эльвира Азимова.
