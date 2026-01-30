В проекте новой Конституции планируется актуализировать основы внешней политики Казахстана. Об этом на очередном заседании Конституционной комиссии сообщил заместитель Председателя Конституционного Суда Республики Казахстан Бакыт Нурмуханов, передает BAQ.KZ.

– Актуализированы основы внешней политики Казахстана. Республика Казахстан уважает принципы и нормы международного права, проводит внешнюю политику мира и сотрудничества с заинтересованными государствами, невмешательства в их внутренние дела, мирного разрешения международных споров, - сказал Бакыт Нурмуханов.

Также он сообщил, что в Конституции понятие "республиканский референдум" изменено на "всенародный референдум".

Помимо этого, сформулирована норма, согласно которой народ осуществляет власть непосредственно через всенародный референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государственным органам.

Также уточнены конституционные положения, посвященные вопросам действующего права Казахстана. Порядок действия на территории Республики международных договоров будет определяться законами.

Конституционная норма, регулирующая отношения собственности, была дополнена: пользование собственностью должно соответствовать интересам общества и государства, не причинять вред окружающей среде, а также не ущемлять права и охраняемые законом интересы других лиц.

Сохранено положение о том, что государственным языком Республики Казахстан является казахский язык.