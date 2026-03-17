Конституционная реформа в Казахстане направлена не только на модернизацию политической системы, но и на укрепление роли человеческого капитала как ключевого ресурса долгосрочного развития страны. Об этом заявил директор проектов Diplomatic World Institute Альберто Туркстра в ходе Международного экспертного круглого стола «Новая конституционная модель Казахстана: на пути к устойчивому и современному государству», организованного Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) совместно с Maqsut Narikbayev University (MNU).



По словам эксперта, предлагаемая конституционная реформа представляет собой комплексную инициативу по модернизации политической и правовой архитектуры государства, которая учитывает меняющиеся экономические, социальные и политические условия.



Туркстра отметил, что реформа не ограничивается отдельными институциональными изменениями. Она формирует более широкую рамку, направленную на повышение эффективности работы государственных институтов и одновременное укрепление защиты прав и свобод граждан.

«Реформа отражает двойную цель: повышение эффективности функционирования государства и укрепление центральной роли граждан в конституционной системе», — подчеркнул он.

Отдельное внимание эксперт уделил закреплению в новой конституционной модели концепции социального государства, в рамках которой развитие человека рассматривается как центральная цель государственной политики.



По его словам, конституционный каркас отражает более широкий стратегический сдвиг в развитии Казахстана — от модели, ориентированной преимущественно на экономическое расширение, к модели, где ключевым приоритетом становятся благосостояние, возможности и способности граждан.



В этой логике, отметил Туркстра, новая Конституция подтверждает принцип, согласно которому жизнь человека, его достоинство, права и свободы являются высшими ценностями государства, формируя человекоцентричную ориентацию государственной политики.