Конституционная реформа должна приблизить власть к гражданам – депутат
По словам депутата, результативность реформы должна оцениваться не количеством создаваемых институтов, а реальными изменениями в жизни граждан.
Конституционная реформа в Казахстане нацелена на то, чтобы сделать систему государственного управления более открытой, подотчетной обществу и ориентированной на человека. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента Асхат Рахимжанов, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, предлагаемые изменения не ограничиваются формальной корректировкой Основного закона, а закладывают основы новой модели взаимодействия государства и общества.
"Речь идет о новой архитектуре государства, где власть становится прозрачной, подотчетной обществу, а институты работают быстрее и справедливее", – отметил Асхат Рахимжанов.
Депутат подчеркнул, что в рамках реформы особое внимание уделяется переходу к новой парламентской модели, формированию однопалатного представительного органа и созданию устойчивых механизмов обратной связи между государством и гражданами.
"Есть простой вопрос, который сегодня волнует людей больше любых юридических формулировок: „Станет ли государство после этой реформы ближе к человеку?“ Я убежден, если наш ответ „да“, значит мы движемся в правильном направлении", – подчеркнул он.
По словам Асхата Рахимжанова, результативность реформы должна оцениваться не количеством создаваемых институтов, а реальными изменениями в жизни граждан. В этой связи он отметил важность расширения гарантий прав и свобод человека, в том числе обеспечения права на мирные собрания при соблюдении установленных законом процедур.
"Мы меняем не Конституцию ради Конституции. Мы меняем Конституцию ради человека", – заявил депутат.
Кроме того, Асхат Рахимжанов отметил, что проводимые в Казахстане конституционные преобразования соответствуют общемировым демократическим тенденциям и находят поддержку в международном социал-демократическом сообществе.
По его словам, это свидетельствует о том, что реформы в стране воспринимаются как часть глобальных демократических процессов, а не как изолированный политический шаг.
