Конституционная реформа: КИСИ представил доклад, подготовленный совместно с зарубежными экспертами

Авторы доклада представили видение развития конституционной модели Казахстана в условиях политической и институциональной модернизации.

Сегодня 2026, 17:23
АВТОР
Фото: kisi.kz

17 марта 2026 года с участием казахстанских и зарубежных экспертов состоялся международный экспертный круглый стол «Новая конституционная модель Казахстана: на пути к устойчивому и современному государству». Мероприятие было организовано Казахстанским институтом стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК совместно с Maqsut Narikbayev University (MNU), передает BAQ.kz.

В ходе встречи был представлен аналитический доклад, посвященный ключевым направлениям политической и институциональной трансформации страны. Документ анализирует логику конституционной реформы, ее институциональные параметры, механизмы защиты прав граждан и ценностные ориентиры долгосрочного развития Казахстана.

Авторы доклада представили видение развития конституционной модели Казахстана в условиях политической и институциональной модернизации. Соавторами доклада выступили ряд зарубежных и казахстанских экспертов: эксперт по международным отношениям Альберто Туркстра; бывший заместитель министра иностранных дел Грузии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Давид Апциаури; заместитель директора Программы по энергетике, росту и безопасности Международного центра по налогам и инвестициям (США) Уэсли Александр Хилл; эксперт по Центральной Азии, профессор Андрей Казанцев; президент Международного фонда свободы слова “Әділ сөз” Карлыгаш Джаманкулова, руководитель отдела по работе с регионами КИСИ Амина Урпекова и другие эксперты.

Модератором выступил заместитель председателя правления по науке, инновациям и искусственному интеллекту Maqsut Narikbayev University Сергей Пен. В своём приветственном слове он подчеркнул, чтоконституционная реформа закрепляет институциональные изменения, направленные на укрепление системы управления, модернизацию политической системы и адаптацию государственных институтов к новым вызовам развития.

Презентуя доклад, директор КИСИ при Президенте РК Жандос Шаймарданов подчеркнул, что конституционная реформа является частью более широкого процесса политической и институциональной трансформации страны. (Доклад можно скачать по ссылке https://insightscentral.asia/publications/2ef67d72-e898-4c55-b7d8-f8199565d040.)

«Казахстан вступает в новую фазу развития – переход от количественного роста к качественному развитию. Поддержание этого этапа требует более сильных и адаптивных институтов»– сказал Ж. Шаймарданов.

Рассуждая об институциональных аспектах реформы, Альберто Туркстра отметил, что реформа не ограничивается отдельными институциональными изменениями. Она формирует более широкую рамку, направленную на повышение эффективности работы государственных институтов и одновременное укрепление защиты прав и свобод граждан.

«Реформа отражает двойную цель: повышение эффективности функционирования государства и укрепление центральной роли граждан в конституционной системе», – подчеркнул он.

В своём выступлении Карлыгаш Джаманкулова заявила, что конституционная реформа в Казахстане усиливает механизмы защиты прав человека и формирует человекоцентричную правовую систему, учитывающую вызовы цифровой эпохи.

«Современные конституционные системы должны учитывать вызовы цифровой эпохи и гарантировать, чтобы технологический прогресс не подрывал фундаментальные права человека», – подчеркнула К. Джаманкулова.

Амина Урпекова представила результаты социологических исследований, посвящённых общественному восприятию конституционной реформы.

«Наибольший общественный интерес вызвали положения, которые объединяют приоритеты модернизации с вопросами прямой социальной значимости. Гораздо большее внимание они уделяют положениям реформы, которые воспринимаются как имеющие практическое значение для повседневной жизни», – подчеркнула А. Урпекова.

Давид Апциаури сделал сравнительный анализ международной практики конституционных референдумов.

«Казахстан следует тем же глобальным тенденциям, когда ключевые институциональные реформы подтверждаются через прямое участие граждан», – отметил Давид Апциаури.

Уэсли Александр Хилл обратил внимание, что при оценке конституционных реформ международные эксперты обычно обращают внимание на несколько ключевых факторов: инклюзивность подготовки изменений, нормативную базу проведения референдума, медиасреду и общий политический контекст реформ.

«Когда пересматривается Конституция, общество фактически переосмысливает архитектуру государственной власти – распределение полномочий, функционирование институтов и отношения между государством и обществом», – отметил У. Хилл.

Андрей Казанцев в своем выступлении отметил, что конституционная реформа в Казахстане отражает переход страны к новой модели развития, основанной на росте производительности, технологической модернизации и укреплении человеческого капитала.

«Казахстан постепенно переходит от модели, ориентированной преимущественно на количественный экономический рост, к модели качественного развития, основанной на росте производительности, технологической модернизации и укреплении человеческого капитала», – подчеркнул эксперт.

В ходе круглого стола участники обменялись мнениями относительно представленного аналитического доклада. Эксперты подчеркнули, что дальнейшее обсуждение конституционной реформы международным экспертным сообществом способствует глубокому осмыслению процессов политической и институциональной модернизации Казахстана.

