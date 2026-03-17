17 марта 2026 года с участием казахстанских и зарубежных экспертов состоялся международный экспертный круглый стол «Новая конституционная модель Казахстана: на пути к устойчивому и современному государству». Мероприятие было организовано Казахстанским институтом стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК совместно с Maqsut Narikbayev University (MNU), передает BAQ.kz.

В ходе встречи был представлен аналитический доклад, посвященный ключевым направлениям политической и институциональной трансформации страны. Документ анализирует логику конституционной реформы, ее институциональные параметры, механизмы защиты прав граждан и ценностные ориентиры долгосрочного развития Казахстана.

Авторы доклада представили видение развития конституционной модели Казахстана в условиях политической и институциональной модернизации. Соавторами доклада выступили ряд зарубежных и казахстанских экспертов: эксперт по международным отношениям Альберто Туркстра; бывший заместитель министра иностранных дел Грузии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Давид Апциаури; заместитель директора Программы по энергетике, росту и безопасности Международного центра по налогам и инвестициям (США) Уэсли Александр Хилл; эксперт по Центральной Азии, профессор Андрей Казанцев; президент Международного фонда свободы слова “Әділ сөз” Карлыгаш Джаманкулова, руководитель отдела по работе с регионами КИСИ Амина Урпекова и другие эксперты.

Модератором выступил заместитель председателя правления по науке, инновациям и искусственному интеллекту Maqsut Narikbayev University Сергей Пен. В своём приветственном слове он подчеркнул, чтоконституционная реформа закрепляет институциональные изменения, направленные на укрепление системы управления, модернизацию политической системы и адаптацию государственных институтов к новым вызовам развития.

Презентуя доклад, директор КИСИ при Президенте РК Жандос Шаймарданов подчеркнул, что конституционная реформа является частью более широкого процесса политической и институциональной трансформации страны. (Доклад можно скачать по ссылке https://insightscentral.asia/publications/2ef67d72-e898-4c55-b7d8-f8199565d040.)

«Казахстан вступает в новую фазу развития – переход от количественного роста к качественному развитию. Поддержание этого этапа требует более сильных и адаптивных институтов», – сказал Ж. Шаймарданов.

Рассуждая об институциональных аспектах реформы, Альберто Туркстра отметил, что реформа не ограничивается отдельными институциональными изменениями. Она формирует более широкую рамку, направленную на повышение эффективности работы государственных институтов и одновременное укрепление защиты прав и свобод граждан.

«Реформа отражает двойную цель: повышение эффективности функционирования государства и укрепление центральной роли граждан в конституционной системе», – подчеркнул он.

В своём выступлении Карлыгаш Джаманкулова заявила, что конституционная реформа в Казахстане усиливает механизмы защиты прав человека и формирует человекоцентричную правовую систему, учитывающую вызовы цифровой эпохи.

«Современные конституционные системы должны учитывать вызовы цифровой эпохи и гарантировать, чтобы технологический прогресс не подрывал фундаментальные права человека», – подчеркнула К. Джаманкулова.

Амина Урпекова представила результаты социологических исследований, посвящённых общественному восприятию конституционной реформы.

«Наибольший общественный интерес вызвали положения, которые объединяют приоритеты модернизации с вопросами прямой социальной значимости. Гораздо большее внимание они уделяют положениям реформы, которые воспринимаются как имеющие практическое значение для повседневной жизни», – подчеркнула А. Урпекова.

Давид Апциаури сделал сравнительный анализ международной практики конституционных референдумов.

«Казахстан следует тем же глобальным тенденциям, когда ключевые институциональные реформы подтверждаются через прямое участие граждан», – отметил Давид Апциаури.

Уэсли Александр Хилл обратил внимание, что при оценке конституционных реформ международные эксперты обычно обращают внимание на несколько ключевых факторов: инклюзивность подготовки изменений, нормативную базу проведения референдума, медиасреду и общий политический контекст реформ.

«Когда пересматривается Конституция, общество фактически переосмысливает архитектуру государственной власти – распределение полномочий, функционирование институтов и отношения между государством и обществом», – отметил У. Хилл.

Андрей Казанцев в своем выступлении отметил, что конституционная реформа в Казахстане отражает переход страны к новой модели развития, основанной на росте производительности, технологической модернизации и укреплении человеческого капитала.

«Казахстан постепенно переходит от модели, ориентированной преимущественно на количественный экономический рост, к модели качественного развития, основанной на росте производительности, технологической модернизации и укреплении человеческого капитала», – подчеркнул эксперт.

В ходе круглого стола участники обменялись мнениями относительно представленного аналитического доклада. Эксперты подчеркнули, что дальнейшее обсуждение конституционной реформы международным экспертным сообществом способствует глубокому осмыслению процессов политической и институциональной модернизации Казахстана.