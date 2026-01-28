В рамках конституционной реформы в Казахстане предлагается полностью обновить Преамбулу Конституции и усовершенствовать нормы, регулирующие взаимодействие государства и религии. Об этом сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов, презентуя сводный проект поправок, подготовленный Конституционной комиссией, передает BAQ.KZ.

По его словам, Преамбула Основного закона предлагается в новой редакции с учетом обновленных общенациональных ценностей и современных вызовов, стоящих перед государством и обществом.

Бакыт Нурмуханов отметил, что в Преамбуле закрепляются фундаментальные цели, принципы, ценности и мотивы принятия Конституции, а также отражаются миссия государства, исторический контекст и культурные особенности, формирующие общественные ориентиры. В целом Преамбула задает стратегический вектор развития общества и государства.

– В проекте определяется статус государства – Республика Казахстан признается демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы, – перечислил Бакыт Нурмуханов.

Он также подчеркнул, что в разделе "Основы конституционного строя" отражены ключевые положения, определяющие организацию государства, закрепляющие суверенитет Республики Казахстан, ее территориальную целостность и другие базовые принципы конституционного строя.

Вместе с тем, в проекте по-новому сформулирована норма о принципе разделения властей, а также уточнены положения Конституции, касающиеся вопросов действующего права страны.

С учетом современных вызовов, по словам зампредседателя Конституционного суда, уточняются и нормы, регулирующие деятельность общественных объединений и их взаимодействие с государством. Совершенствуются нормы о взаимодействии государства и религии, государственных символах и другие