В Сенате Парламента состоялось очередное заседание Совета по взаимодействию с маслихатами на тему: «Новая Конституция – прочная основа долгосрочного развития» под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева, передает BAQ.KZ.

Участники встречи обсудили важность проводимой конституционной реформы в совершенствовании законодательства для защиты прав и свобод человека и укрепления верховенства закона.

Конституционная реформа, как отметил Маулен Ашимбаев, является определяющей вехой в развитии страны. Проект Основного закона определяет правовую основу для демократизации и обновления политической системы, в полной мере способствуя реализации идеи Справедливого Казахстана.

«По инициативе Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева во всех сферах системно реализуются важнейшие реформы. Их логичным и последовательным продолжением являются проводимые конституционные преобразования. Согласно Указу Главы государства, 15 марта состоится республиканский референдум по новой Конституции. Это исторический этап в демократизации политической системы страны. Основной закон, прежде всего, направлен на укрепление государственности и независимости, повышение благосостояния граждан. Поэтому в центре проекта новой Конституции – принципы Закона и Порядка, интересы и права граждан», – сказал Председатель Палаты и акцентировал свое внимание на отдельных нормах проекта нового Основного закона.

Маулен Ашимбаев остановился на Преамбуле новой Конституции, отметив, что именно эта часть Основного закона впервые закрепляет права и свободы человека главным приоритетом государства. Особое значение уделено было положениям, направленным на развитие человеческого капитала, образования, науки и инновационной сферы.

Вместе с тем он подчеркнул, что конституционная реформа – это закономерное продолжение эволюции политической системы, а также результат длительной совместной работы экспертного и гражданского сообществ. Именно поэтому новый Основной закон отражает взвешенный подход к вызовам времени, полностью соответствующим национальным интересам.

«Новая Конституция – это исторический документ, который закладывает правовую основу для конституционной модели Справедливого Казахстана и устойчивого развития страны в целом. В этом ключе предусмотрено создание современной системы госуправления, опирающейся на эффективное взаимодействие всех ветвей власти. В соответствии с нормами нового Основного закона возрастает представительная роль Курултая, создаются новые политические институты. Для обеспечения представительства регионов и всех социальных групп будет сформирован Халық Кеңесі как высший консультативный орган. Определены конституционный статус, компетенция и задачи органов государственной власти», – подчеркнул Председатель Палаты и призвал коллег-депутатов консолидировать усилия вокруг реализации задач, обозначенных Главой государства.

На заседании Совета Сената по взаимодействию с маслихатами участники обсудили актуальные вопросы и обменялись мнениями касательно изменений, в том числе, связанных с трансформацией системы власти. Речь шла о новых политических институтах, включая Курултай и Народный Совет, их формировании, задачах, компетенциях и функционале.

Также было отмечено, что конституционная реформа является результатом длительной комплексной и системной работы, в которой наряду с депутатами Парламента и маслихатов активно участвовали общественные деятели, эксперты и специалисты из разных сфер, неравнодушные граждане.

Совместно с сенаторами участие в заседании приняли депутаты областных и городских маслихатов, а также представители общественных организаций.