Казахстан вступает в новый этап развития, где ключевым фактором прогресса становится не только экономический рост, но и качество государственных институтов. Об этом заявил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) Жандос Шаймарданов в ходе Международного экспертного круглого стола «Новая конституционная модель Казахстана: на пути к устойчивому и современному государству», организованного Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) совместно с Maqsut Narikbayev University (MNU).



По его словам, за годы независимости Казахстан прошел масштабную трансформацию, сформировав основы современного государства и рыночной экономики. Сегодня экономика страны достигла нового масштаба: ВВП составляет около 306 млрд долларов, а ВВП на душу населения превысил 15 тысяч долларов, что приближает Казахстан к группе высокодоходных экономик по классификации Всемирного банка.



Однако, как отметил Ж. Шаймарданов, на определённом этапе развития решающим фактором становится уже не столько рост экономики, сколько эффективность институтов управления и правовой системы.

«Казахстан вступает в новую фазу развития – переход от количественного роста к качественному развитию. Поддержание этого этапа требует более сильных и адаптивных институтов», – подчеркнул он.

По словам спикера, трансформация казахстанского общества также формирует новые ожидания в отношении государства. Быстрая урбанизация, цифровизация и расширение доступа к образованию сделали общество более активным и вовлечённым в общественные процессы. Граждане всё чаще ожидают более прозрачного и подотчётного управления, эффективной защиты прав и более широких возможностей участия в принятии решений.



Шаймарданов отметил, что конституционная реформа стала логичным продолжением последовательного процесса политической модернизации, который развивается в Казахстане с 2019 года.



В частности, в этот период были созданы новые механизмы общественного диалога, включая Национальный совет общественного доверия, приняты законодательные изменения, расширяющие политическое участие, введена 30-процентная квота для женщин и молодёжи в партийных списках, а также укреплена роль парламентской оппозиции.



Позднее реформы распространились и на уровень местного управления: граждане получили возможность напрямую избирать сельских акимов, что стало важным шагом в развитии местного самоуправления.



Новый этап преобразований начался в 2022 году, когда были проведены масштабные конституционные изменения, включая усиление роли парламента, укрепление системы сдержек и противовесов и создание Конституционного суда.



По словам Ж. Шаймарданова, ключевой особенностью реформ является поэтапный характер институциональной модернизации.





«Казахстан проводит стратегию постепенной политической модернизации, при которой реформы реализуются последовательно, а каждый новый этап закрепляет результаты предыдущего», – отметил он.

Такой подход, по его мнению, позволяет адаптировать политическую систему к меняющимся ожиданиям общества, одновременно сохраняя институциональную стабильность.



В этом контексте текущая конституционная реформа стала логичным этапом последовательного институционального развития и направлена на дальнейшее укрепление политических институтов и системы государственного управления.