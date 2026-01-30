Заместитель председателя Конституционного Суда Республики Казахстан Бакыт Нурмуханов на очередном заседании Конституционной комиссии сообщил о том, что в проекте новой Конституции существенно усилены конституционные принципы правосудия, передает BAQ.KZ.

Речь идет о в восьмом разделе Конституции "Правосудие. Прокуратура. Правозащитные механизмы".

По его словам, расширены формы судопроизводства, укреплена независимость судей. Кроме того, на конституционном уровне официально закреплен правовой статус адвокатуры.

– Это важный шаг в развитии судебной системы, направленный на повышение гарантий защиты прав и свобод человека, а также на укрепление доверия общества к институтам правосудия, — сказал Бакыт Нурмуханов.

По его словам, девятый раздел Конституции, посвященный вопросам местного государственного управления и самоуправления, был пересмотрен с учетом создания Курултая и проводимой административной реформы. Ряд положений был уточнен и адаптирован к новым условиям государственного управления.

– Обновление данного раздела отражает стремление к более эффективной модели взаимодействия государства и общества на местном уровне, — подчеркнул Бакыт Нурмуханов.

Кроме того, он обратил внимание на появление нового, десятого раздела Конституции, который регламентирует порядок внесения изменений и дополнений в Основной закон, а также на содержание одиннадцатого раздела "Заключительные и переходные положения".

В частности, изменения в Конституцию теперь могут вноситься по решению Президента и только посредством всенародного референдума, при этом в число субъектов, предлагающих его проведение, включен Халық Кеңесі.