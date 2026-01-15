Политолог и глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев прокомментировал предстоящую конституционную реформу в Казахстане, направленную на обновление политической системы страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на vybor-naroda.org.

Реформа предполагает вынесение изменений на всенародный референдум и включает пересмотр структуры парламента, перераспределение полномочий между ветвями власти и повышение роли мажилиса. В рамках реформы Сенат как верхняя палата парламента будет упразднён, а законодательная власть сосредоточится в руках мажилиса, полномочия которого будут расширены.

По словам эксперта, ликвидация Сената снизит влияние региональных элит и усилит центральную власть. Формирование нового мажилиса по пропорциональной системе также увеличит роль политических партий и вовлечённость граждан в процесс принятия решений.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что цель реформы — укрепление парламентаризма, модернизация политических институтов и обеспечение устойчивости системы. В ходе реформы особое внимание будет уделено способности органов власти быстро реагировать на угрозы и вызовы, а также обеспечению линии преемственности.

Очередное обсуждение реформы с участием Президента запланировано на середину января. В центре внимания будут полномочия нового парламента и его взаимодействие с ключевыми государственными институтами.

Калачев отметил, что укрепление институтов власти и повышение благосостояния населения должны идти рука об руку с сохранением устойчивого экономического роста и поиском новых рынков и партнёров для страны.