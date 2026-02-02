В МВД Казахстана заявили о росте случаев распространения недостоверной информации и провокационных сообщений в социальных сетях и мессенджерах. Отмечается, что в публичном пространстве намеренно искажаются факты и распространяются ложные сведения, в том числе касающиеся проекта новой Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

В МВД подчеркнули, такие действия вводят граждан в заблуждение и создают риски дестабилизации общественной обстановки.

К примеру, житель Алматы распространял в сети недостоверную информацию о том, что в проекте новой Конституции якобы отменен запрет на продажу земли иностранцам.

Как сообщил начальник департамента — официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, эти сведения не соответствуют действительности и были официально опровергнуты центром по борьбе с дезинформацией. В связи с этим гражданин привлечен к ответственности за распространение ложной информации. Также, в области Абай житель города Семей также привлечен к ответственности за публикацию ложной информации о поправках, якобы ставящих под сомнение унитарность и территориальную целостность государства. На самом деле эти принципы в проекте новой Конституции закреплены и усилены.

МВД напоминает, обсуждение проекта Конституции, выражение мнений и позиций граждан не является нарушением закона.

Ответственность предусмотрена исключительно за распространение заведомо ложной информации и искажение фактов. Выявляются и другие случаи недостоверной информации, направленные на введение граждан в заблуждение и дестабилизацию общественной обстановки.

— Мы призываем граждан сохранять критическое мышление, не поддаваться на провокации и пользоваться только официальными и проверенными источниками информации. Министерство внутренних дел держит ситуацию под контролем и будет жестко реагировать на любые попытки дестабилизации, — подчеркнул Шынгыс Алекешев.

Министерство внутренних дел отмечает, что распространение заведомо ложной информации и провокационные действия, независимо от мотивов, влекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.