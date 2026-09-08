Конституционный суд Казахстана проверит нормы об установлении родительства

Конституционный суд Казахстана рассмотрит обращение о соответствии Конституции норм, регулирующих установление происхождения ребёнка и связанные с этим права и обязанности. Заявитель оспаривает отдельные положения Кодекса «О браке (супружестве) и семье» и нормативного постановления Верховного суда. По его мнению, в определённых случаях их применение может привести к возложению на человека правовых последствий, связанных с признанием его родителем.

Речь идёт не только о семейных отношениях. Такое решение может затронуть имущественные и наследственные права, а также обязанности по содержанию, воспитанию и заботе о ребёнке. Конституционный суд уже принял обращение к производству. Суд проверит часть первую пункта 2 статьи 51 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» и абзац первый пункта 15 нормативного постановления Верховного суда об установлении происхождения ребёнка.

Окончательного решения пока нет. О результатах рассмотрения дела суд сообщит отдельно.