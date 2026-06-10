Конституционный суд поддержал право КНБ временно ограничивать связь

Конституционный суд Казахстана признал соответствующими Конституции нормы закона, позволяющие временно ограничивать работу сетей связи, доступ к интернет–ресурсам и услугам связи в целях предотвращения тяжких преступлений и угроз безопасности, сообщает BAQ.KZ.

Поводом для рассмотрения дела стало обращение гражданина, который оспорил пункт 1–2 статьи 41–1 закона "О связи". По мнению заявителя, эта норма ограничивает право на свободное получение и распространение информации, а также доступ к судебной защите.

Согласно действующему законодательству, в экстренных случаях председатель Комитета национальной безопасности, его заместители, руководители территориальных подразделений или лица, исполняющие их обязанности, могут принимать решение о временном ограничении работы сетей связи, услуг связи и доступа к отдельным интернет–ресурсам.

Почему суд не увидел нарушений

По итогам проверки Конституционный суд пришел к выводу, что оспариваемая норма не противоречит Конституции.

В суде отметили, что такие меры направлены на защиту конституционного строя, общественного порядка, прав и свобод граждан, а также жизни и здоровья людей.

"Предусмотренные законом ограничения направлены не на произвольное ограничение права свободного получения информации, а на защиту конституционного строя, охрану общественного порядка, прав и свобод человека, жизни и здоровья граждан", – говорится в решении Конституционного суда.

Суд также подчеркнул, что ограничения носят временный характер и применяются для оперативного предотвращения либо пресечения противоправных действий.

Что рекомендовали изменить

Одновременно Конституционный суд указал на необходимость дальнейшего совершенствования законодательства.

В частности, речь идет о более четком определении оценочных понятий, установлении разумных временных рамок для ограничений и разработке критериев, которые позволят сохранить баланс между общественными интересами и правами граждан.

В связи с этим Правительству рекомендовано рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство.