Конституционный Суд проверит норму о банковской тайне в интересах супругов
Конституционный Суд РК принял к конституционному производству обращение о проверке пункта 4 статьи 50 Закона "О банках и банковской деятельности", который регулирует раскрытие банковской тайны, передает BAQ.KZ.
Согласно оспариваемой норме, сведения о счетах и имуществе клиента могут быть предоставлены только самому клиенту или третьему лицу с его согласия.
Заявительница, готовя иск о разделе имущества после развода, столкнулась с невозможностью получить информацию о финансовых сбережениях бывшего супруга за период брака. По ее мнению, действующая норма лишает одного из супругов доступа к сведениям о совместных накоплениях и препятствует реализации права на долю в общей собственности супругов.
Информация о ходе и итогах проверки будет опубликована на официальном сайте и Telegram-канале Конституционного Суда РК.
