Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Конституционного суда Эльвирой Азимовой, передает BAQ.KZ.

Главе государства представили информацию об итогах деятельности суда за 2,5 года.

По словам Азимовой, в орган поступило свыше 11 тыс. обращений граждан. Судьи изучили более 5 тыс. правовых норм, по итогам проверок было вынесено свыше 300 решений. В том числе принято 74 итоговых решения на соответствие законов и нормативных актов Конституции. В результате 20 норм были признаны неконституционными, а по 25 даны уточняющие истолкования.

На сегодняшний день 41 нормативное постановление исполнено путем внесения поправок в законодательство. В Парламенте находятся восемь законопроектов, в которых учтены позиции Конституционного суда.

Кроме того, Азимова сообщила, что при аппарате суда действует Центр приёма обращений, где гражданам предоставляют юридические консультации. Более тысячи человек уже воспользовались этой возможностью. Также на базе Центра оказывают бесплатные консультации юристы и адвокаты.

Глава государства подчеркнул важность последовательной реализации правовых позиций Конституционного суда и отметил, что он должен оставаться надежным гарантом защиты прав и свобод граждан.