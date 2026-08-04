Конституционный Суд рассматривает обращения только от лиц, которым такое право предоставлено законодательством. Юридические лица не могут напрямую обращаться в орган конституционного контроля, поскольку действующее законодательство не предусматривает такой возможности.

Конституцией Республики Казахстан установлен исчерпывающий перечень субъектов, имеющих право обращаться в Конституционный Суд. Основной закон защищает права и свободы человека и гражданина, поэтому именно граждане являются основными носителями конституционных прав.

В связи с этим Конституционный Суд проверяет нормативные правовые акты на соответствие Конституции в случаях, когда они затрагивают права и свободы конкретного человека.

Кто может представлять интересы гражданина

Обращение в Конституционный Суд от имени гражданина могут направлять только уполномоченные им лица. К ним относятся:

законные представители;

адвокаты;

юридические консультанты, являющиеся членами палаты юридических консультантов;

представители организаций, которым законом, уставом или положением предоставлено право защищать права и интересы своих членов или других лиц.

Какие документы подтверждают полномочия

Если представитель действует не в силу закона или занимаемой должности, он должен предоставить документы, подтверждающие его полномочия.

Одним из основных документов является доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства. Она дает право представлять интересы гражданина при направлении обращения в Конституционный Суд, участии в заседаниях, а также при запросе документов и материалов в рамках конституционного производства.

При этом законодательство предусматривает случаи, когда доверенности, заверенные отдельными органами и должностными лицами, приравниваются к нотариально удостоверенным.

Если доверенность оформлена за рубежом

Доверенность, выданная за пределами Казахстана, может быть принята при условии ее апостилирования.

Это требование не распространяется на доверенности, оформленные в государствах — участниках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 2002 год).

Следовательно, право на обращение в Конституционный Суд имеют только определенные законом лица, а представители граждан должны подтвердить свои полномочия необходимыми документами.