Конституционный Суд разъяснил порядок обращения граждан
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Конституционный Суд рассматривает обращения только от лиц, которым такое право предоставлено законодательством. Юридические лица не могут напрямую обращаться в орган конституционного контроля, поскольку действующее законодательство не предусматривает такой возможности.
Конституцией Республики Казахстан установлен исчерпывающий перечень субъектов, имеющих право обращаться в Конституционный Суд. Основной закон защищает права и свободы человека и гражданина, поэтому именно граждане являются основными носителями конституционных прав.
В связи с этим Конституционный Суд проверяет нормативные правовые акты на соответствие Конституции в случаях, когда они затрагивают права и свободы конкретного человека.
Кто может представлять интересы гражданина
Обращение в Конституционный Суд от имени гражданина могут направлять только уполномоченные им лица. К ним относятся:
- законные представители;
- адвокаты;
- юридические консультанты, являющиеся членами палаты юридических консультантов;
- представители организаций, которым законом, уставом или положением предоставлено право защищать права и интересы своих членов или других лиц.
Какие документы подтверждают полномочия
Если представитель действует не в силу закона или занимаемой должности, он должен предоставить документы, подтверждающие его полномочия.
Одним из основных документов является доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства. Она дает право представлять интересы гражданина при направлении обращения в Конституционный Суд, участии в заседаниях, а также при запросе документов и материалов в рамках конституционного производства.
При этом законодательство предусматривает случаи, когда доверенности, заверенные отдельными органами и должностными лицами, приравниваются к нотариально удостоверенным.
Если доверенность оформлена за рубежом
Доверенность, выданная за пределами Казахстана, может быть принята при условии ее апостилирования.
Это требование не распространяется на доверенности, оформленные в государствах — участниках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 2002 год).
Следовательно, право на обращение в Конституционный Суд имеют только определенные законом лица, а представители граждан должны подтвердить свои полномочия необходимыми документами.
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