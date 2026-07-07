Конституционный Суд разъяснил порядок применения норм о кратности назначения ряда должностных лиц

Конституционный суд Казахстана разъяснил, как будут применяться ограничения по срокам полномочий после вступления в силу новой Конституции, передает BAQ.KZ.

Поводом стало обращение Президента, который попросил официально разъяснить, могут ли лица, занимавшие государственные должности по Конституции 1995 года, вновь быть избраны или назначены на аналогичные должности после вступления в силу Конституции 2026 года.

Конституционный суд пришел к выводу, что сроки, отработанные до 1 июля 2026 года, учитываться не будут.

"Для целей применения установленных указанными конституционными нормами ограничений избрание или назначение таких лиц на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года рассматривается как первое избрание или назначение", – говорится в официальном толковании Конституционного суда.

В суде пояснили, что ограничения, предусмотренные новой Конституцией, распространяются только на назначения и избрания, которые происходят после вступления ее в силу.

При этом Конституционный суд отдельно отметил, что действующая Конституция не предусматривает учета сроков пребывания в соответствующих должностях, а также фактов избрания или назначения, имевших место в период действия Конституции 1995 года.