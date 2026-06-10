Конституционный суд уточнил, кого в квазигоссекторе можно увольнять за коррупцию

Конституционный суд Казахстана разъяснил порядок применения нормы об обязательном увольнении работников квазигосударственного сектора за коррупционные преступления. Суд пришел к выводу, что такая мера не может автоматически распространяться на всех сотрудников без учета их должностного статуса, сообщает BAQ.KZ.

Поводом для рассмотрения дела стало обращение гражданина, который работал машинистом электровоза и был уволен после признания виновным в коррупционном преступлении.

Заявитель посчитал, что норма Трудового кодекса нарушает его право на труд, поскольку фактически лишает возможности работать по специальности в организациях квазигосударственного сектора.

Что выяснил Конституционный суд

При рассмотрении обращения Конституционный суд указал, что спорную норму необходимо применять во взаимосвязи с положениями Уголовного кодекса и закона «О противодействии коррупции».

Суд отметил, что субъектами коррупционных преступлений законодательство признает лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также лиц, приравненных к ним.

При этом ключевое значение имеет не место работы, а характер выполняемых функций.

"Определяющим критерием ограничений прав этих лиц является функциональный характер их деятельности", - подчеркнули в Конституционном суде.

Какое решение принято

По итогам проверки Конституционный суд признал спорную норму соответствующей Конституции, однако дал ее официальное толкование.

Согласно решению суда, обязательное увольнение работника квазигосударственного сектора за совершение коррупционного преступления возможно только в отношении лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

Суд указал, что распространение этой нормы на всех работников квазигосударственного сектора без учета их функционального статуса приводит к несоразмерному ограничению права на труд.

Что будет дальше

Одновременно Конституционный суд рекомендовал Правительству рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства с учетом принятого решения и уточнить соответствующие нормы трудового законодательства.