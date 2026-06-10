Конституционный суд запретил продлевать содержание под стражей сверх сроков

Конституционный суд Казахстана рассмотрел обращения граждан, касающиеся норм Уголовно-процессуального кодекса, регулирующих применение мер пресечения и сроки содержания подсудимых под стражей во время судебного разбирательства.

Поводом для обращения стали ситуации, связанные с продлением ограничений личной свободы после истечения предусмотренных законом сроков. В одном случае срок содержания под стражей был продлен уже после завершения установленного шестимесячного периода. В другом — после замены ареста на домашний арест в связи с истечением предельного срока суд предусмотрел возможность повторного заключения человека под стражу.

Изучив материалы, Конституционный суд отметил, что право на личную свободу гарантируется Конституцией, а арест и содержание под стражей допускаются только в случаях и на сроки, прямо установленные законом. Суд подчеркнул, что превышение предельных сроков ограничения свободы нарушает конституционные права граждан и противоречит принципу правовой определенности.

По итогам рассмотрения Конституционный суд признал не соответствующей Конституции часть третью статьи 342 УПК в части, допускавшей возможность продления меры пресечения после истечения установленного срока. Кроме того, суд дал официальное толкование ряда норм кодекса, исключающее повторное содержание подсудимого под стражей после истечения максимально допустимого двенадцатимесячного срока.

Также Правительству Казахстана рекомендовано в течение шести месяцев после опубликования нормативного постановления инициировать изменения в уголовно-процессуальное законодательство для его приведения в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда.