В Астане прошла международная конференция "30 лет прогресса: устойчивый путь к равенству прав и возможностей женщин и мужчин", посвящённая юбилею Конституции Казахстана и 30-летию Пекинской декларации и платформы действий, передает BAQ.KZ.

Организаторами мероприятия выступили Нацкомиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, Министерство культуры и информации, Аппарат Конституционного суда и Судебная администрация Верховного суда при технической поддержке структуры "ООН-женщины".

На одной площадке собрались депутаты мажилиса, представители судебной власти, госорганов, международных организаций, эксперты и учёные. Участники обсудили роль Конституции в защите прав граждан, достижения Казахстана в продвижении гендерного равенства за три десятилетия и дальнейшие шаги по реализации Пекинской декларации и резолюции СБ ООН 1325.

Представители ООН, ОБСЕ и ЕБРР высоко оценили реформы Казахстана в сфере равных прав и ликвидации дискриминации в отношении женщин. По словам экспертов, для сохранения прогресса необходимо объединение усилий государства, гражданского общества и международных институтов. По итогам встречи планируется выпуск сборника докладов, который будет опубликован на сайте Национальной комиссии.