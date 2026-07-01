Конституция как стратегическая опора развития страны — Саясат Нурбек

Министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек опубликовал авторскую статью в газете "Казахстанская правда", посвященную вступлению в силу новой Конституции страны с 1 июля текущего года, передает BAQ.kz.

В публикации министр изложил свое видение развития науки, высшего образования, инноваций и искусственного интеллекта в Казахстане, а также рассказал о проводимых в этих сферах реформах и дальнейших приоритетах государственной политики.

В статье Саясат Нурбек отметил, что развитие науки, образования и инноваций рассматривается как одно из ключевых направлений долгосрочного развития страны. По его словам, особое внимание уделяется укреплению человеческого капитала, повышению качества высшего образования, развитию исследовательских университетов, поддержке научных исследований и их практическому применению.

Отдельные разделы публикации посвящены развитию технологий искусственного интеллекта. Министр рассказал о реализации программы AI-SANA, внедрении AI-компетенций в образовательные программы вузов, международном сотрудничестве с ведущими университетами и технологическими компаниями, а также создании инфраструктуры для подготовки специалистов новой формации.

Кроме того, автор затронул вопросы коммерциализации научных разработок, подготовки инженерных кадров, расширения международного сотрудничества в сфере высшего образования и усиления связи науки с производством и реальным сектором экономики.

По мнению Саясата Нурбека, последовательное развитие науки, образования, инноваций и искусственного интеллекта должно стать важной основой повышения конкурентоспособности страны и ее устойчивого развития в долгосрочной перспективе.

С полной версией авторской статьи министра науки и высшего образования Республики Казахстан Саясата Нурбека можно ознакомиться ниже.

1 июля 2026 года вступает в силу новая Конституция Респуб­лики Казах­стан. Для системы науки, высшего образования и инноваций значение этого решения выходит далеко за рамки формального документа. Речь идет об историческом рубеже, знаменующем переход долгосроч­ного курса развития страны на качественно другой уровень.

Впервые в истории независимого Казах­стана развитие образования, нау­ки и инноваций закреплено в Основном законе не в качестве обособленной отрас­левой задачи государства, а как стратегическое направление, одна из ключевых опор национального прогресса. Это наглядное свидетельство того, что укрепление интеллектуального потенциала, поддержка научного поис­ка и формирование инновационной экономики стали неотъемлемым ядром государственной политики.

Решение, принятое на высшем уровне, представляет собой стратегический выбор в пользу формирования экономики, опирающейся на человеческий капитал, знания и науку. Это твердая позиция, связывающая будущее развитие страны не только с природными ресурсами, но и с потенциалом образованных, квалифицированных и новаторски­ мыслящих граждан.

Как министр, возглавляющий данную сферу, считаю необходимым разъяснить конкретный смысл этой инициативы, те возможности, которые она открывает для общества, а также причины, по которым она является не просто декларацией, а конкретным обязательством, направленным на благо каждого гражданина.

Новая философия конкурентоспособности

Включение науки и образования в преамбулу Конституции стало закономерным результатом системной государственной политики, проводившейся в последние годы. Если прежняя модель развития рассматривала природные ресурсы как главный залог национального благосостояния, то новая конституционная позиция связывает основу конкурентоспособности страны с принципиально иной системой ценностей. Отныне приоритетом становится не природный, а человеческий капитал.

В основе конституционной философии лежит принцип, соглас­но которому человек является главным богатством государства и источником всех ценностей. Именно поэтому инвестиции в образование, развитие науки и поддерж­ка инноваций превращаются из задач отдельных отрас­лей в стратегический приоритет, обеспечивающий устойчивый рост страны и ее международную конкурентоспособность.

Это отнюдь не риторический шаг. Мы живем в эпоху, когда величие государства измеряется не объемами добытого сырья, а накопленным интеллектуальным потенциалом. Искусственный интеллект трансформирует рынок труда, биотехнологии преобразуют медицину, а квантовые вычисления открывают новые горизонты за пределами классической физики. Каждый день появляются разные профессии. В подобных условиях конституционное закрепление науки в качестве стратегического приоритета является не абстрактной нормой, а прямым сигналом обществу и инвесторам, указывающим направление, в котором движется страна.

Конституционная норма опирается на фундамент конкретных институцио­нальных реформ, проведенных в последние годы. Принят Закон «О науке и технологической политике». Непосредственно при Президенте Респуб­лики Казахстан создан Национальный совет по науке и технологиям. Акимам предоставлены полномочия по реализации научно-технологической политики в регионах, что, в свою очередь, позволяет преодолеть проблему концентрации научной инфраструктуры исключительно в Астане и Алматы.

Финансирование науки за шесть лет выросло в несколько раз. Ежегодно выделяется свыше 200 миллиардов тенге, однако расходование этих средств требует строгой дисциплины и четкого определения приоритетов. Я полностью­ разделяю это предостережение Президента. Каждый тенге, вложенный в нау­ку, должен давать конкретный результат.

Высшее образование: качество и региональный баланс

Система высшего образования переживает этап, в котором расширение масштабов сопровождается ужесточением требований к качеству. В стране действуют 33 филиала зарубежных университетов, в том числе Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Россия), Аризонский университет (США), Сорбоннский университет (Франция), Лотарингский университет (Франция), Кардиффский университет (Великобритания), Университет Де Монфорта (Великобритания), Пекинский университет языка и культуры (КНР) и другие.

Вместе с тем Президент недву­смысленно предупредил, что филиалы, открытые лишь «для отчетности», приняты не будут. Главным критерием должен служить содержательный вклад, который они вносят в научный потенциал страны. Как руководитель отраслевого министерства, я рассматриваю этот принцип в качестве основы оценки каждого проекта.

Параллельно решается задача обеспечения регионального баланса. Подавляю­щее большинство сильных университетов сосре­доточено в Астане и Алматы, что приводит к дисбалансу внут­ренней миграции и кадровому дефициту в регионах. Для устранения этого неравенства на базе пятнадцати региональных и пяти педагогических высших учебных заведений созданы центры академического превосходства. Они предоставляют талантливой молодежи возможность получать качественное образование и содействовать подъему экономики своих регионов.

Особого внимания требует вопрос приоритизации инженерно-технического направления. Проблема, которая давно обсуждалась в академическом сообществе, однако не выносилась на широкое обозрение, теперь озвучена на государственном уровне. Как отметил Президент, в стране подготовлено чрезмерное количество юристов, филологов и дипломатов, и теперь необходимо перео­риентировать национальный менталитет в сторону науки и технологий. Министерству поручено разработать национальную модель подготовки инженерно-технических кадров с учетом международных стандартов, и эта работа ведется в интенсивном режиме.

Практическая отдача науки

Один из ключевых приоритетов, обозначенных Главой государства, – обеспечение служения науки реальной экономике, повышение практической результативности и общественной эффективности научных исследований. Сегодня ценность науки измеряется не только количеством опубликованных статей, но и внедренными в производство инновациями, вкладом в экономику и влиянием на качество жизни граждан.

Наша позиция в этом отношении предельно ясна. Казахстан­ должен стать государством, производящим новые знания и технологии. Для этого формирование поколения ученых, способных проводить исследования мирового уровня, предлагать оригинальные научные решения и отвечать на запросы национальной экономики, является требованием времени.

Для министерства это означает реализацию конкретных задач: обеспечение тесной интеграции науки ведущих вузов с реальным сектором экономики и производством; усиление механизмов коммерциализации научных результатов при увязке инновационной политики с научно-технологическими приоритетами страны; превращение исследовательских университетов не только в образовательные учреждения, выпус­кающие качественные кадры,­ но и в полноценные центры новых технологий и научных разработок, институты-лидеры, придаю­щие импульс инновационному развитию страны.

Подлинная отдача науки проявляется лишь тогда, когда путь от лаборатории продолжается на производстве и завершается служением на благо общества. Именно поэтому укрепление взаи­мосвязи между наукой, образованием и производством остается одной из главных стратегических задач министерства.

На сегодня подавляющее большинство вузов уделяет значительно больше внимания образовательному процессу, нежели научно-исследовательской деятельности. Необходимо изменить сложившийся баланс. Университет должен одновременно быть образовательным учреждением, выпускающим специалистов, и научным центром, производящим новые знания и технологии и становящимся источником инноваций.

Наука не является сферой дея­тельности исключительно отдельных лабораторий и ученых. Ее конкретные результаты должны проявляться в качестве жизни каждого гражданина. Создание лекарственных препаратов, внедрение эффективных технологий очистки питьевой воды, развитие альтернативных источников энергии, рост производительности сельского хозяйства, формирование безопасных и комфортных городов представляют собой конкретную пользу, которую наука приносит обществу.

Любая инвестиция в науку – это вложение в благосостояние населения, в конкурентоспособность страны и в светлое будущее каждой семьи. Подлинная ценность науки измеряется ее служением общественному благу и конкретным вкладом в устойчивое развитие страны.

Эпоха ИИ и цифровой прорыв

Если в Послании Президента 2024 года внедрение технологий искусственного интеллекта в систе­му электронного правительства рассматривалось как одно из ключевых направлений цифровой трансформации, то в 2025–2026 годах в стране сформирована полноценная государственная система развития ИИ. Принят Закон «Об искусственном интеллекте», создан Совет по искусственному интеллекту при Президенте Республики Казах­стан, образовано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, принят Цифровой кодекс, а также утверждена Общенациональная стратегия масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий ИИ Digital Qazaqstan до 2029 года. Город Алатау определен новым центром инноваций и технологического развития.

Ключевым инструментом реализации государственной политики в сфере развития человеческого капитала стала программа AI-SANA, впервые представленная Главе государства 11 декабря 2025 года.

Первый ее этап был направлен на массовую подготовку студентов по базовым компетенциям в сфере искусственного интеллекта. По его итогам получено 697 тысяч сертификатов, что позволило создать крупнейшую в стране систему базовой AI-подготовки.

С 15 апреля 2026 года при поддерж­ке общественного фонда «Қазақстан халқына» реализуется второй этап программы. В нем принимают участие 100 тысяч студентов, осваивающих основы AI-предпринимательства и разрабатывающих собственные технологические решения. Программа разработана под руководством члена Совета по развитию искусственного интеллекта Пола Кима совместно с компанией Zemex Inc. (США). К ее реализации привлечены представители ведущих мировых университетов, включая Стэнфордский университет, Университет Карнеги – Меллона, Калифорнийский университет в Беркли, Университет Джонса Хопкинса, Джорджтаунский и Бостонский университеты, а также 63 международных эксперта, 29 венчурных фондов и инвесторов. Обучение строится на 46 прикладных отрас­левых кейсах по восьми ключевым направлениям экономики. Уже сегодня в рамках программы тестируются и реализуются 442 проекта на основе искусственного интеллекта, ориентированные на решение прикладных задач национальных компаний и приоритетных отраслей экономики.

В целом AI-SANA работает по четырехэтапной модели. Первый этап предусматривает массовое освоение базовых AI-компетенций, второй – обучение AI-предпринимательству и разработку собственных проектов, третий – вовлечение 60 тысяч участников в создание технологических решений, четвертый – создание 1 500 MVP-стартапов­ с последую­щей преакселерацией и акселерацией на базе Alem.ai.

Первоначально AI-SANA создавалась как инициатива системы высшего образования. Однако с принятием Общенациональной стратегии Digital Qazaqstan программа получила качественно новый статус. Сегодня это общенациональный образовательный трек в сфере развития человеческого капитала для экономики искусственного интеллекта и национальный механизм интеграции образования, науки, инноваций и технологического предпринимательства. Программа вышла далеко за рамки системы высшего образования и охватывает школьников, студентов, профессорско-преподавательский состав, государственных служащих и другие категории граждан, формируя единую национальную систему развития AI-компетенций.

Масштабная трансформационная работа транслируется по всей системе высшего образования. Навыки применения искусственного интеллекта интегрированы во все образовательные программы. Девяносто пять университетов уже внедрили AI-дисциплины в учебный процесс, 30 вузов реализуют 42 специализированные образовательные программы в сфере искусственного интеллекта,­ а более половины профессорско-­преподавательского состава прошли подготовку по базовым AI-компетенциям. С учетом изменений на рынке труда актуа­лизировано и разработано свыше 1,5 тысячи образовательных программ, ориентированных на профессии будущего.

Одновременно создана современная инфраструктура подготовки кадров. Университеты получили доступ к академическому кластеру суперкомпьютеров и национальному суперкомпьютерному комплексу Alem.Cloud. На базе вузов открываются исследовательские центры, лаборатории и профильные кафедры, созданные совместно с международными технологическими компаниями и зарубежными университетами. Эта инфраструктура уже используется для исследований в области медицины, экологии, химии, образования, промышленности и интеллектуальных городских решений.

Особое значение имеет меж­дународное сотрудничество. Казахстан реализует совместные проекты с OpenAI, NVIDIA, Google, Huawei, Coursera и ETS. Благодаря этим партнерствам университеты получили доступ более чем к двум тысячам специализированных AI-курсов и 165 тысячам лицензий ChatGPT Edu. В стране функционируют 48 ICT Academy Huawei, в 14 регионах работают школы программирования Tomorrow School, а 12 вузов участвуют в программе NVIDIA Deep Learning Institute.

Одним из наиболее успешных международных проектов стала реализация модели Coursera Business to Nation. Сегодня в инициативу вовлечены 100 университетов и более 255 тысяч студентов. Ими пройдено свыше 5,3 миллио­на часов обучения и получено более 554 тысяч международных сертификатов, из которых порядка 109 тысяч – по направлениям искусственного интеллекта. В 2026 году Казахстан также стал одной из первых стран мира, внедривших платформу­ ChatGPT Edu на уровне всей систе­мы высшего образования.

Важнейшим шагом в дальнейшем развитии национальной AI-экосистемы станет создание по поручению Президента специа­лизированного исследовательского университета в сфере искусственного интеллекта – Qazaq AI Research University. Этот вуз станет флагманом национальной системы высшего образования по подготовке кадров для экономики искусственного интеллекта, центром проведения передовых исследований, разработки отечественных AI-технологий и интеграции образования, науки и индустрии. В совокупности с программой AI-SANA, международными образовательными инициативами и создаваемой цифровой инфраструктурой это формирует в Казахстане целостную экосистему подготовки кадров нового поколения, способную обеспечить технологическое лидерство страны в эпоху искусственного интеллекта.

Ответственность и горизонт будущего

Центрально-Азиатский регион отличается уникальным демогра­фическим ростом. Высокая доля молодежи в соседних государствах представляет собой значительную возможность для Казахстана, нацеленного на роль экспортера качественного высшего образования. Страна обязана эффективно использовать этот потенциал и стать ключевой региональной­ силой.

С этой целью ведется работа по расширению автономии вузов, увеличению числа исследовательских университетов и запуску международных образовательных программ. Эти шаги, направленные на привлечение иностранных студентов, укрепляют позиции отечественной системы науки и образования на международной арене и повышают ее глобальную конкурентоспособность.

Конституция, вступающая в силу, кардинально меняет характер нашей работы. Если прежде наука и высшее образование рассматривались преимущественно в рамках государственных программ и бюджетного планирования, а его приоритеты корректировались в зависимости от требований времени, то отныне конституционное закрепление этих направлений утверждает их не в качестве краткосрочной инициативы, зависящей от политической или экономической конъюнктуры, а как неизменный ориентир стратегического развития государства.

Эти изменения возлагают на нашу сферу огромную ответственность. Впредь каждый проект, связанный с открытием филиалов зарубежных вузов, будет утверж­даться исключительно с точки зрения конкретного вклада в научный потенциал страны. Программы подготовки кадров будут проходить отбор на соответствие реальным потребностям экономики, а эффективность научных грантов будет оцениваться по их практическим результатам. Подобный строгий подход полностью соответствует масштабу задач, возложенных Конституцией.

Системная политика, последовательно проводившаяся государством в последние годы, сегодня обрела целостную и завершенную архитектуру. Ее главные направления таковы: конституционная основа определяет генеральный вектор развития государства и правовые рамки; институциональные реформы формируют конкретные механизмы реализации посредством нового Закона «О науке и технологической политике» и Национального совета; материально-инфраструктурная база укрепляется через центры академического превосходства, филиа­лы международных университетов и формирующийся город Алатау; человеческий капитал обеспечивается переориентацией на инженерно-техническое направление и масштабными кадровыми программами, такими как AI-SANA и Tech Orda; результативность и эффективность замыкают цикл через связь науки с производством, экспорт образования и IT-услуг.

Долг перед следующим поколением

Величие и мощь государства определяются не обширностью его территории и не объемами подземных богатств, а условиями, которые оно создает для раскрытия потенциала своих граждан. Конституция заложила прочный правовой фундамент этого курса. Теперь задача состоит в том, чтобы наполнить его содержанием совместными усилиями министерства, университетов, научного сообщества и каждого студента.

Через двадцать лет будущее поколение будет оценивать нас не по количеству принятых законов и программ, а по тому, сумели ли мы оставить им страну, в которой ценится талант, открыта дорога знаниям и молодежь может осуществить свои мечты, не покидая Родины.

Мы обязаны построить именно такой Казахстан. Новая Конституция превратила этот импульс из политической воли в незыблемую конституционную норму.