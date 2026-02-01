Независимый Казахстан, сформировавшийся как цивилизованное государство, обеспечивает права и свободы человека и гражданина. Основной сущностью демократического правового государства является Конституция. Для независимого Казахстана Основной закон — это не просто правовой документ, а исторически и ценностно значимый акт, определяющий духовное и политическое ядро суверенитета, считает Ассоциированный профессор кафедры конституционного и международного права юридического факультета Карагандинского национального исследовательского университета имени Е.А. Букетова Маржан Билялова. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

По мнению Маржан Биляловой, в Конституции переплелись судьба народа до обретения независимости, его стремление к свободе и коллективная воля, устремлённая в будущее. Актуализация Основного закона сегодня — это не ослабление независимости, а, напротив, её укрепление и правовое совершенствование в новых исторических условиях.

"Идея и политическая инициатива, выдвинутые Президентом Республики Казахстан, стали ключевым фактором проведения конституционной реформы. Эта реформа превратилась не только в инструмент обновления правовой системы, но и в стратегическое решение, определяющее вектор будущего развития государства. Таким образом, реализуемая конституционная реформа является закономерным и стратегически важным этапом эволюционного развития государственности. Данную реформу следует оценивать не как ограниченное изменение отдельных норм, а как комплексный трансформационный шаг, направленный на переосмысление философии конституционного строя и выведение взаимоотношений между властью и обществом на качественно новый уровень", - считает эксперт.

Профессор особо отметила масштабную работу Конституционной комиссии в процессе обновления Конституции.

"Каждое из предложенных нововведений было чётко систематизировано. Я с научной точки зрения поддерживаю инициативы членов Национального курултая, известных юристов и учёных, вошедших в состав комиссии из 130 человек. Особого внимания заслуживают новая Преамбула Конституции, а также изменения, внесённые во все разделы и 77 статей, которые, как ожидается, станут основой для её коренного обновления", - сказала она.

Как представитель юридической науки и преподаватель высшего учебного заведения Маржан Билялова отметила, что данная реформа прежде всего наполняет принцип верховенства права реальным содержанием. Отказ от декларативного характера конституционных норм и их превращение в нормы прямого действия, ощутимые в повседневной жизни граждан, является главным достижением реформы.

"Модель "сильный Президент — влиятельный Парламент", усиление системы сдержек и противовесов между ветвями власти, а также институциональное укрепление независимости судебной системы углубляют основы правового государства. Реформа имеет особое значение и для молодёжи, обучающейся в сфере права. Она учит будущих юристов воспринимать Конституцию не как статичный текст, а как живую, развивающуюся правовую систему. Усиливается связь конституционного права с практикой, расширяются возможности научного анализа и правоприменения. Это, в свою очередь, способствует повышению качественного уровня отечественной юридической науки и формированию нового поколения профессиональных и ответственных правоведов", - говорит эксперт.

По мнению юриста, будущее независимого Казахстана начинается с уважения к Конституции и доверия к закону. Почитание Основного закона — это не только дань прошлому, но и ответственность перед будущими поколениями. Поэтому Конституция является правовой опорой нашего суверенитета, а её развитие — общенациональной задачей, направленной на увековечение независимости.

Значение и цели конституционных реформ сегодня имеют особую актуальность. Это не просто изменения в законодательстве, а процесс, меняющий культуру взаимоотношений между обществом и государством, повышающий гражданское сознание и ответственность.