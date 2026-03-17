В Астане прошло заседание экспертного клуба SARAP, посвящённое итогам референдума и будущему государственному устройству Казахстана. В обсуждении приняли участие депутаты, ученые, представители исследовательских центров и неправительственных организаций, передает BAQ.kz.

Главной темой встречи стало то, как новая Конституция повлияет на систему власти, политическую конкуренцию и развитие страны в целом.

Модератором мероприятия выступила председатель правления Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искакова. Она подчеркнула, что страна уже вступает в новый этап.

«Уже сегодня наступает новая политическая реальность, которая будет трансформировать наше правовое поле, государственную структуру и иерархию власти, а также основные социально-экономические процессы», — отметила она.

По ее словам, хотя Конституция вступит в силу в июле, подготовка к ее реализации уже началась.

«Государственные органы, общественные организации и другие институты получают время на адаптацию к новым условиям. При этом главный итог референдума — это высокая явка и поддержка новой Конституции со стороны большинства граждан», - добавила Искакова.

Депутат Мажилиса Марат Башимов отметил, что новый Основной закон станет основой для модернизации политической системы.

«Принимаемый Основной закон направлен на укрепление институциональных основ государственной власти, построение более эффективной политической модели и устойчивое развитие страны», - сказал он.

О масштабных изменениях в системе управления также рассказала директор Института законодательства и правовой информации Индира Аубакирова.

«Принятие новой Конституции предполагает комплексное обновление государственных институтов и внедрение новых механизмов управления. Ключевой задачей станет практическая реализация этих норм», - подчеркнула она.

В свою очередь представитель Института парламентаризма Алмас Канатов отметил, что изменения затронут всю законодательную систему.

«Правовую систему ожидает комплексное обновление. Для реализации новых конституционных норм потребуется поэтапная модернизация всей законодательной базы», - заявил он.

Эксперты также обратили внимание на активность граждан во время обсуждения Конституции.

«Граждане активно задавали вопросы, высказывали мнения и проявляли интерес к содержанию Конституции. Это говорит о росте общественного участия в политических процессах», - отметил советник председателя КИОР Азамат Байгалиев.

По его словам, впереди страну ждет новый электоральный цикл, и уже сейчас можно ожидать высокой политической активности.

В завершение участники обсудили предложения по реализации Конституции и ее влиянию на дальнейшее развитие Казахстана.