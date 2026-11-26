Как сделать так, чтобы уважение к закону стало частью повседневной жизни, а конституционные права граждан не оставались только на бумаге? Эти вопросы стали центральными на II Международном симпозиуме «Диалог культур – 2026», который открылся 26 ноября в Туркестане. Площадка объединила представителей конституционных судов шести стран, международных организаций, ученых и депутатов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Конституционный суд РК.

Симпозиум проходит в преддверии 35-летия Независимости Казахстана. Его главная тема – развитие правовой культуры через осмысление исторического наследия, национальных традиций, философии права и международного опыта.

Конституция как договор между государством и обществом

С приветственным обращением к участникам симпозиума выступил вице-президент Казахстана Ерлан Карин.

Он отметил, что Независимость и Суверенитет являются главными конституционными ценностями страны, а их защита закреплена в новой Конституции в качестве одного из основополагающих принципов деятельности государства.

По словам Карина, Конституция – это не только Основной закон страны, но и общественный договор между человеком, обществом и государством. Насколько полно будут реализованы ее положения, во многом зависит от правовой культуры самих граждан и их отношения к закону.

Председатель Курултая Айбек Дадебай в своем обращении подчеркнул роль представительного органа в законодательном закреплении конституционных ценностей, защите общественных интересов и развитии диалога между государством и обществом.

От правовых норм к реальным поступкам

Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, открывая пленарную сессию, отметила, что симпозиум продолжает международный профессиональный диалог, начатый в 2025 году.

«Конституция задает ценностные ориентиры государства, культура помогает сделать их частью общественного сознания, а гражданская ответственность воплощает их в реальных делах и действиях», – подчеркнула Эльвира Азимова.

Участники также обсудили значение принципов «Заң мен Тәртіп», «Адал азамат» и «Таза Қазақстан» и то, как они могут воплощаться в повседневной жизни.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров напомнил об историческом и духовном значении Туркестана как места встречи различных культур и цивилизаций, отметив потенциал города для развития международных научных и культурных связей.

Что обсуждают международные эксперты

В симпозиуме принимают участие представители конституционных судов Казахстана, Азербайджана, Венгрии, Монголии, Таджикистана и Узбекистана, Суда Евразийского экономического союза, структур ООН и ОБСЕ.

К дискуссиям также присоединились ученые из университетов Германии, США, Турции, Словении, Литвы, Кыргызстана и Узбекистана.

На экспертных сессиях, лекциях и практических семинарах участники обсуждают доступность правосудия, защиту прав человека в сфере бизнеса, верховенство закона, социальную политику, семейные ценности и ответственность поколений.

Организаторы рассчитывают, что симпозиум поможет укрепить международное сотрудничество и приблизить правовую культуру к повседневной жизни граждан.