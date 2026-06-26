Конституция окончательно закрепила принцип отделения религии от государства – Ерлан Карин

Опубликована авторская статья Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина "Наша идеология – Конституция". Отдельное внимание он уделил закреплению светского характера государства, подчеркнув, что новый Основной закон окончательно определил этот принцип на конституционном уровне.

Как отметил Карин, новая Конституция стала ответом на изменения, произошедшие в стране и обществе.

Ранее в ходе различных дискуссий и интервью часто звучали вопросы: «В чем заключается идеология нашей страны?», «Какой идеологии мы придерживаемся?». Нередко звучала и критика о том, что идеология государства недостаточно ясна или вовсе отсутствует.

По его словам, нельзя отрицать, что подобные мнения имели определенные основания.

"Конституция 1995 года, написанная в постсоветском стиле и отражавшая дух переходного периода, не могла стать полноценным идеологическим ориентиром. Она принималась в то время, когда Казахстан только выходил из советской системы и лишь обретал свою Независимость. Главной исторической задачей тогда было создание основ государственности. В этом смысле старшее поколение разработчиков Конституции достойно выполнило возложенную на него миссию, и это необходимо особо отметить. Вместе с тем нельзя не признать, что в той Конституции недостаточно полно были отражены национальная идентичность, исторические корни и собственные ценности Казахстана", – отметил Карин.

После этого в Основном законе отсутствовал документ, который подробно определял бы направления внутренней политики и разъяснял систему государственных ценностей. В результате было невозможно четко обозначить, какие именно принципы государство считает основополагающими и какие ценности намерено последовательно укреплять в обществе. Поэтому на вопросы об идеологии долгое время не существовало однозначного ответа.

"Теперь же изменились и мир, и страна, и общество. На первый план вышли совершенно новые вызовы, изменилась социальная структура общества, иначе стали восприниматься мировые процессы и сформировались новые ценности. Именно поэтому возникла объективная необходимость принятия новой Конституции, отвечающей внутренним запросам общества", – подчеркнул Карин. "Новая Конституция, принятая в этом году на общенародном референдуме, – это Конституция Казахстана, который сформировал прочную государственность, укрепил свой международный авторитет, определил свои исторические корни и с уверенностью смотрит в будущее. Это означает, что постсоветский этап нашей истории окончательно завершен. Основной закон направлен на создание современной политической системы, формирование эффективного государственного аппарата и защиту национальных интересов", – пишется в статье.

По словам Государственного советника, именно Конституция сегодня является ответом на вопрос о государственных ценностях.

"Отныне на вопросы "Какие ценности мы исповедуем?" и "Какова наша идеология?" можно будет дать четкий и уверенный ответ, обратившись к Конституции. Потому что Конституция – это не только правовой документ, но и документ, отражающий наш образ жизни, нашу идентичность и направление развития. Иными словами, Основной закон является кодексом идеологических ценностей", – написал Государственный советник.

Карин подчеркивает, что Конституция и государственная политика признают и защищают идеологическое и политическое многообразие. Однако ценности, объединяющие нацию, также должны быть четко закреплены в Основном законе. Именно поэтому в преамбуле, основных разделах и статьях новой Конституции ясно, последовательно и системно закреплены наша национальная сущность, общественные ценности и основополагающие принципы государства.