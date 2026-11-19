Конституция открыла путь к новому, решающему этапу масштабных преобразований – Президент
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Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о кардинальном обновлении системы государственного управления Казахстана после принятия новой Конституции. Выступая на III Форуме стратегических партнеров, Глава государства рассказал о работе новых государственных органов и принципах проводимых реформ.
«Конституция открыла путь к новому, решающему этапу масштабных преобразований. В нашей стране кардинально обновилась система государственного управления», заявил Президент.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что на смену двухпалатному Парламенту пришел однопалатный Курултай, который уже приступил к законотворческой деятельности.
В стране создан Аппарат Совета Безопасности, начал работу высший консультативный орган «Қазақстан Халық Кеңесі».
По словам Главы государства, изменения затронули все сферы общественной жизни, а граждане уже ощутили положительные результаты реформ.
«Отличительной чертой казахстанских реформ является их железная внутренняя логика. Реформы осуществляются по заранее разработанному плану, с соблюдением четкой последовательности и преемственности», подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что масштабные преобразования требуют последовательных решений и не допускают поверхностного подхода.
«Благодаря глубоким реформам Казахстан вступил в новую эпоху исторического роста и подъема», заключил Глава государства.
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