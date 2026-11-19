Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о кардинальном обновлении системы государственного управления Казахстана после принятия новой Конституции. Выступая на III Форуме стратегических партнеров, Глава государства рассказал о работе новых государственных органов и принципах проводимых реформ.

«Конституция открыла путь к новому, решающему этапу масштабных преобразований. В нашей стране кардинально обновилась система государственного управления», заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что на смену двухпалатному Парламенту пришел однопалатный Курултай, который уже приступил к законотворческой деятельности.

В стране создан Аппарат Совета Безопасности, начал работу высший консультативный орган «Қазақстан Халық Кеңесі».

По словам Главы государства, изменения затронули все сферы общественной жизни, а граждане уже ощутили положительные результаты реформ.

«Отличительной чертой казахстанских реформ является их железная внутренняя логика. Реформы осуществляются по заранее разработанному плану, с соблюдением четкой последовательности и преемственности», подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что масштабные преобразования требуют последовательных решений и не допускают поверхностного подхода.