Конституцию Казахстана представили в шрифте Брайля и аудиоверсии

В рамках недели, приуроченной к Национальному дню книги, в Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан состоялась презентация новой Конституции Республики Казахстан, изданной на казахском и русском языках в шрифте Брайля, а также в аудиоформате, передает BAQ.KZ.

В ходе мероприятия сотрудники библиотеки ознакомили участников с процессом подготовки изданий в рельефно-точечном шрифте и продемонстрировали основные этапы их создания.

Новая Конституция отражает начало важного этапа в развитии страны, направленного на укрепление суверенитета, модернизацию политической системы и формирование новой модели общественного развития.

Мероприятие направлено на обеспечение доступности ключевых государственных документов для всех категорий граждан и развитие инклюзивной среды в сфере чтения.