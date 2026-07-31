Контейнеры, зерно и новые маршруты: как молодой логист меняет экспорт Казахстана

В этом году День работников железнодорожного транспорта в Казахстане выпадает на 2 августа. Праздник посвящен специалистам, которые обеспечивают движение поездов, перевозку пассажиров и доставку грузов по стране и за ее пределы. В преддверии профессионального праздника корреспондент BAQ.KZ узнала, как главный менеджер Департамента логистики и тарифной политики АО «Кедентранссервис» Амина Махамбетова пришла в отрасль, помогла запустить новый сервис для экспорта зерна и одним решением сократила срок доставки груза на шесть суток.

Более семи лет учебы и осознанный выбор профессии

Амина Махамбетова родилась в 1996 году. Профессию, связанную с железной дорогой, она выбрала задолго до начала карьеры.

Более семи лет девушка изучала организацию перевозок, движение и эксплуатацию транспорта. Сначала она окончила Акмолинский колледж имени М. Тынышпаева, где училась четыре года и десять месяцев, затем продолжила образование в Академии логистики и транспорта в Алматы.

«Я четко понимала, что моя профессия будет непосредственно связана с железнодорожным транспортом», – рассказывает Амина Махамбетова.

Свою карьеру она начала в 2017 году в частных транспортно-экспедиторских компаниях. В 2021 году перешла в АО «Кедентранссервис». Сейчас она занимает должность главного менеджера первого уровня Департамента логистики и тарифной политики.

В ее обязанности входит расчет тарифных ставок на контейнерные и повагонные отправки, работа с крытыми вагонами, полувагонами, цистернами и зерновозами, а также учет наценок, скидок и валютных рисков.

Кроме того, специалист взаимодействует с зарубежными партнерами, готовит коммерческие предложения на английском языке, согласовывает договоры и ищет альтернативные маршруты, позволяющие сократить затраты клиентов.

Отдельным направлением стала цифровизация. Амина участвует в совершенствовании CRM-системы, тарифного калькулятора и личного кабинета клиентов.

Почему зерно решили перевозить в контейнерах

Одним из проектов, над которым работает Амина Махамбетова, стал новый сервис для экспорта зерна с использованием контейнерного и вагонного парков.

из личного архива Амины Махамбетовой

Его создание стало ответом сразу на несколько проблем рынка. В периоды активного экспорта в Казахстане возникает дефицит фитинговых платформ и контейнеров. Перевозка зерна в обычных зерновозах и крытых вагонах в направлении Китая также может занимать больше времени из-за перегрузки на межгосударственных стыковых пунктах Алтынколь и Достык.

Контейнерные поезда позволяют ускорить этот процесс.

«Главная проблема фитинговых платформ заключается в том, что зачастую они возвращаются пустыми. Контейнеризация позволяет создавать закольцованные маршруты. В одну сторону мы перевозим зерно, а обратно в тех же контейнерах или на тех же платформах доставляем потребительские товары и промышленное сырье. Это значительно снижает тарифную нагрузку на весь круговой рейс», – объясняет специалист.

Еще одно преимущество контейнерного формата – гибкость маршрута. Классические зерновозы привязаны к железнодорожной инфраструктуре и специализированным терминалам. Контейнеры можно перегружать на автомобили для доставки на последней миле или отправлять морскими контейнеровозами через порты, где нет глубоководных зерновых терминалов.

По словам Амины Махамбетовой, такой подход может расширить доступ казахстанской продукции к рынкам Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Контейнер пломбируют на элеваторе отправителя и открывают только у конечного покупателя. Это сокращает количество промежуточных перегрузок, снижает риски подмочки, порчи и хищения продукции, а также позволяет уменьшить расходы на складские операции.

«Сочетание контейнерного и вагонного парков помогает решить проблему нехватки пропускной способности, снизить стоимость логистики за счет сокращения порожних пробегов и сделать доставку зерна более гибкой и независимой от конкретного типа инфраструктуры», – отмечает она.

По представленным данным, за период реализации проекта объем отправленной АО «Кедентранссервис» казахстанской сельскохозяйственной продукции превысил 3 млн тонн.

Ставка, от которой зависел запуск проекта

Одной из главных задач при создании нового сервиса стало формирование конкурентоспособного тарифа.

из личного архива Амины Махамбетовой

Команде необходимо было доказать клиентам, что перевозка зерна в контейнере не окажется дороже традиционной отправки в специализированном вагоне-хоппере.

«Нам пришлось детально рассчитывать экономику сдвоенных операций. Стоимость перевозки зерна в контейнере не должна была превышать расходы на классический хоппер. Этого удалось достичь благодаря гарантированной загрузке транспорта в обратном направлении», – рассказывает Амина Махамбетова.

По ее словам, работа логиста заключается не только в выборе маршрута. Специалист должен заранее учитывать загрузку станций, наличие вагонов и контейнеров, изменение тарифов, валютные колебания, сроки прохождения границы и возможные инфраструктурные ограничения.

Решение, которое сэкономило шесть суток

Одним из самых сложных эпизодов стала пилотная отправка экспортного поезда. Из-за затора на узловой станции возник риск серьезной задержки.

Иностранный покупатель установил жесткие сроки приема продукции. Срыв графика мог привести к штрафам за простой судна и потере контракта.

Согласование альтернативного маршрута в обычном порядке могло занять несколько дней. Тогда Амина Махамбетова предложила провести оперативное совещание с диспетчерским аппаратом и руководством КТЖ – Грузовые перевозки.

«Я представила схему переадресации потока и доказала, что наш состав не создаст дополнительной нагрузки на альтернативном стыке. Риск был высоким, но инициатива себя оправдала. Поезд перенаправили, благодаря чему мы сэкономили шесть суток. Груз прибыл точно в срок, и это укрепило доверие клиента к новому сервису», – вспоминает она.

Современный логист должен видеть на три шага вперед

Амина Махамбетова отмечает, что железнодорожная логистика давно вышла за рамки задачи «просто отправить вагон».

Сегодня специалисту необходимы цифровая грамотность, знание международного транспортного права, понимание тарифной политики и умение вести коммерческие переговоры.

«Главное качество – проактивность и способность просчитать риски на три шага вперед, еще до того, как вагон окажется среди “брошенных”. В условиях дедлайнов помогают четкая приоритизация задач и цифровизация процессов. Я не полагаюсь только на интуицию: у меня всегда есть план Б и план В на случай форс-мажора на путях. Высокая ответственность не давит, когда ты управляешь рисками, а не просто реагируешь на них», – говорит специалист.

Когда цифры сильнее стереотипов

Железнодорожная отрасль долгое время считалась преимущественно мужской. На первых этапах карьеры Амине также приходилось сталкиваться со скептическим отношением на производственных совещаниях.

Однако, по ее словам, главным аргументом в отрасли остаются профессиональные знания и конкретные результаты.

«На железной дороге важны компетентность, знание нормативной базы, Устава железных дорог и тарифных руководств, а также точные расчеты. Когда коллеги видят, что предложенная тобой логистическая схема позволяет сэкономить компании миллионы и сократить оборот вагона на сутки, гендерные стереотипы исчезают», – говорит она.

По мнению Амины Махамбетовой, женщины привносят в управление сложными цепочками поставок системность, внимательность к деталям, гибкость в переговорах и умение выстраивать коммуникацию с клиентами.

От точечного проекта – к международному сервису

В канун профессионального праздника Амина Махамбетова получила признание «Үздік жас маман» – «Лучший молодой специалист».

«Для меня это не только личная гордость. Это знак того, что нестандартные и инновационные подходы в логистике, включая наш проект по контейнеризации зерна, ценятся на высоком уровне. Это подтверждение того, что наша команда движется в правильном направлении», – отмечает она.

Следующей целью специалист называет превращение контейнерного сервиса из отдельных отправок в регулярный цифровой логистический продукт.

В планах – автоматизация всей цепочки от элеватора до порта, сокращение сроков оформления документов на пограничных переходах и расширение географии перевозок по международным транспортным коридорам.

«Мы хотим открывать новые направления, расширять сегмент перевозимых грузов и внедрять бесшовные технологии. Задача заключается в том, чтобы клиент мог получить прозрачный и удобный сервис на всем пути следования груза», – заключила Амина Махамбетова.

История Амины Махамбетовой показывает, что современная железнодорожная отрасль развивается благодаря специалистам, которые умеют сочетать глубокие профессиональные знания, цифровые инструменты и готовность брать ответственность за сложные решения. Именно такие инициативы помогают Казахстану расширять экспортные маршруты, сокращать сроки доставки и укреплять позиции на международном логистическом рынке.