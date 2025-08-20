18 августа 2025 года в Туркестанской области был вынесен приговор по делу организованной группы, занимавшейся контрабандой нефтепродуктов через границу в особо крупном размере, передает BAQ.KZ.

Подсудимыми по делу стали пять человек, которые создали и возглавили преступную группу, незаконно вывозившую бензин марки "АИ-92" из Казахстана в Узбекистан.

Судебное разбирательство установило, что в июле 2024 года один из обвиняемых, К., решив улучшить своё финансовое положение, вступил в сговор с гражданином Узбекистана Р. для создания транснациональной преступной сети. Группа организовала подземный трубопровод длиной 375 метров, который связывал территории Казахстана и Узбекистана, и с августа по декабрь 2024 года незаконно переправляла 420,34 тонны бензина на сумму более 112 миллионов тенге, минуя таможенный контроль.

Преступники действовали с особой осторожностью, используя специально подготовленные транспортные средства и скрывая незаконные поставки. Однако их преступная деятельность была раскрыта в ходе расследования, и 18 августа 2025 года суд вынес приговор.

Прокуратура запросила для главного обвиняемого, К., 15 лет лишения свободы, а для остальных участников — по 12 лет. Суд, однако, учёл наличие у некоторых обвиняемых малолетних детей как смягчающее обстоятельство и приговорил К. к 15 годам тюремного заключения, а остальных участников — к 13 годам лишения свободы.

Кроме того, в ходе обыска было изъято 3 миллиона тенге, 16 тысяч литров бензина и несколько транспортных средств, которые были конфискованы в пользу государства.

Приговор пока не вступил в законную силу, и защитники подсудимых планируют обжаловать решение суда.