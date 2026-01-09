Минэнерго ищет управляющего для конфискованного имущества, передает BAQ.kz.

По данным Telegram-канала Нефть и Газ Казахстана. Факты и комментарии, Министерство энергетики Казахстана объявило конкурс по выбору доверительного управляющего для мини-нефтеперерабатывающего завода ТОО "Mangystau Oil Refinery" и танкера "Meliana", ранее конфискованных у участников организованной преступной группы. Конкурс состоится 13 января 2026 года в 15:00.

Как следует из объявления Минэнерго, основная задача временного управляющего — обеспечить бесперебойную работу предприятия, сохранить рабочие места, а также гарантировать своевременную выплату заработной платы и обязательных платежей экипажу судна и сотрудникам завода. Конкурс проводится на основании решения суда первой инстанции Актау от 3 декабря 2025 года.

Имущество перешло в доход государства по итогам рассмотрения уголовного дела о контрабанде нефти. Суд установил, что ОПГ, в которую входили руководители "Mangystau Oil Refinery" и аффилированных компаний, незаконно вывозила нефть через порт Актау. Сырье транспортировалось на танкере "Meliana" под видом печного топлива. Причиненный государству ущерб оценен в два миллиарда тенге.

Пятеро фигурантов дела приговорены к восьми годам лишения свободы каждый. Помимо этого, суд постановил конфисковать нефтепродукты, недвижимое имущество компаний, сам мини-НПЗ и танкер. В дальнейшем активы планируется реализовать на аукционе, а до этого момента ими будет управлять доверительный управляющий, выбранный по конкурсу.