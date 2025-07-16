Ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Казахстан пытались тайно завезти сигареты на 233 млн тенге
Табачную контрабанду остановили на границе.
Сегодня, 11:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:17Сегодня, 11:17
60Фото: Shutterstock
В пункте пропуска "Карасу" пограничники предотвратили масштабную попытку контрабанды: была задержана партия в 466 тысяч пачек сигарет, которую пытались незаконно ввезти в Казахстан, передает BAQ.KZ.
Табачные изделия были тщательно спрятаны среди другого груза и не сопровождались необходимыми документами. По предварительным оценкам, рыночная стоимость изъятой продукции превышает 233 миллиона тенге.
Сотрудники пограничной службы оперативно выявили правонарушение и передали груз в компетентные органы для дальнейшего расследования.
Самое читаемое
- Перизат Кайрат пользуется ноутбуком в камере? Ответ КУИС
- Кровавое убийство в Алматы: мужчину зарезали на глазах у подростков
- В Алматы вспыхнул пожар в двухэтажном доме
- В горах Алматинской области нашли пропавшего 10-летнего мальчика
- "Я впервые её вижу": Перизат Кайрат отрицает знакомство со свидетельницей по делу о покупке авто