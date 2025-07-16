В пункте пропуска "Карасу" пограничники предотвратили масштабную попытку контрабанды: была задержана партия в 466 тысяч пачек сигарет, которую пытались незаконно ввезти в Казахстан, передает BAQ.KZ.

Табачные изделия были тщательно спрятаны среди другого груза и не сопровождались необходимыми документами. По предварительным оценкам, рыночная стоимость изъятой продукции превышает 233 миллиона тенге.

Сотрудники пограничной службы оперативно выявили правонарушение и передали груз в компетентные органы для дальнейшего расследования.