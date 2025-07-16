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В Казахстан пытались тайно завезти сигареты на 233 млн тенге

Табачную контрабанду остановили на границе.

Сегодня, 11:17
АВТОР
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Shutterstock Сегодня, 11:17
Сегодня, 11:17
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Фото: Shutterstock

В пункте пропуска "Карасу" пограничники предотвратили масштабную попытку контрабанды: была задержана партия в 466 тысяч пачек сигарет, которую пытались незаконно ввезти в Казахстан, передает BAQ.KZ.

Табачные изделия были тщательно спрятаны среди другого груза и не сопровождались необходимыми документами. По предварительным оценкам, рыночная стоимость изъятой продукции превышает 233 миллиона тенге.

Сотрудники пограничной службы оперативно выявили правонарушение и передали груз в компетентные органы для дальнейшего расследования.

Ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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