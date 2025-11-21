В Астане иностранный гражданин признан виновным в незаконном перемещении крупной суммы денег через государственную границу, передает BAQ.KZ.

Мужчину задержали в аэропорту столицы при попытке вывезти из Казахстана 200 000 евро наличными. Согласно решению Межрайонного суда по уголовным делам, изъятая валюта конфискована и обращена в доход государства.

Главная транспортная прокуратура отметила, что подобные действия являются нарушением валютного законодательства. Ведомство напомнило, что вывоз наличных денежных средств, превышающих эквивалент 10 000 долларов США, строго запрещён без соблюдения установленных процедур и декларирования.

По данным прокуратуры, с начала текущего года за аналогичные нарушения к ответственности привлечены 129 человек. Общая сумма наложенных штрафов превысила 88 миллионов тенге, что свидетельствует о масштабах проблемы и необходимости более ответственного отношения к правилам пересечения границы.

Прокуратура подчёркивает, что ответственность за нарушение валютного контроля неизбежна, и призывает граждан соблюдать требования законодательства при выезде за рубеж, чтобы избежать серьёзных последствий.