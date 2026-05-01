Контрабанду под видом продуктов выявили на посту «Тажен» в Мангистау

В Мангистауской области на таможенном посту «Тажен» пресечена попытка незаконного перемещения крупной партии товаров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в Департаменте государственных доходов Мангистауской области, нарушение выявили совместно с сотрудниками Пограничойя службы КНБ РК в автомобильном пункте пропуска «Тажен». Транспорт следовал транзитом из России в Таджикистан.

По документам в грузовике перевозились продукты питания — крахмал, сахар, печенье, уксус, сода и другие товары. Однако при проверке с использованием инспекционно-досмотрового комплекса специалисты обнаружили несоответствие между заявленным и фактическим содержимым.

В настоящее время проводится полный таможенный досмотр. Устанавливаются точный перечень товаров, их объём, стоимость и характеристики. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В ведомстве напомнили, что сокрытие товаров и предоставление недостоверных сведений влечёт административную и уголовную ответственность, и призвали перевозчиков соблюдать требования таможенного законодательства.