19 мая 2025 года органы юстиции Республики Казахстан успешно пресекли реализацию контрафактной продукции с незаконным использованием товарных знаков, принадлежащих известной китайской корпорации Xiaomi Inc, передает BAQ.KZ.

Оперативные мероприятия были проведены на одном из крупнейших торговых рынков города Алматы после поступления официального заявления от представителя компании Xiaomi. В ходе внеплановой проверки были выявлены нарушения, связанные с использованием товарных знаков Xiaomi, Redmi и mi на поддельной электронике и аксессуарах.

По итогам рейда с прилавков было изъято более 700 единиц контрафактной продукции, включая мобильные телефоны и разнообразные гаджеты. Общая стоимость нелегального товара превышает 5 миллионов тенге.

Как подчеркнули представители юстиции, реализация фальсификата не только подрывает доверие потребителей, но и наносит значительный урон легальному бизнесу, нарушая авторские и товарные права компаний. Подобные действия влекут за собой административную ответственность в соответствии со статьёй 158 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Виновное лицо в настоящее время привлекается к ответственности, а материалы дела вскоре будут переданы в суд.

Органы юстиции заявили о намерении продолжать активную борьбу с незаконной торговлей, подчёркивая, что защита интеллектуальной собственности - одно из приоритетных направлений в обеспечении экономической безопасности страны.