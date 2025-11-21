В Алматы полицейские пресекли крупный канал незаконного оборота табачной продукции и электронных систем для курения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции выявили и изъяли значительный объём контрафактного товара.

Правоохранители обнаружили более 17 тысяч электронных устройств для курения, а также свыше 13 тысяч пачек табачных изделий, не имеющих необходимых документов и разрешений. Вся изъятая продукция приобщена к материалам расследования, по факту нарушения возбуждено уголовное дело.

Как отметил начальник управления криминальной полиции департамента полиции Алматы Асхат Даулетияров, борьба с незаконной торговлей табачной продукцией остаётся одним из приоритетов.

"Мы последовательно пресекаем незаконную торговлю табачной продукцией, особенно той, которая представляет угрозу для подростков и молодежи. В рамках Года профилактики и принципа “Закон и порядок” полиция в Алматы действует принципиально. Любая попытка незаконного оборота будет выявлена и пресечена", — подчеркнул он.

Полиция призывает граждан сообщать о фактах нелегальной продажи табачных изделий и напоминает, что подобная продукция наносит вред не только здоровью, но и экономике страны. Ведётся дальнейшее расследование, направленное на установление всех причастных к незаконному каналу распространения.