Контрафактный табак на миллионы тенге изъяли в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы полицейские пресекли крупный канал незаконного оборота табачной продукции и электронных систем для курения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции выявили и изъяли значительный объём контрафактного товара.
Правоохранители обнаружили более 17 тысяч электронных устройств для курения, а также свыше 13 тысяч пачек табачных изделий, не имеющих необходимых документов и разрешений. Вся изъятая продукция приобщена к материалам расследования, по факту нарушения возбуждено уголовное дело.
Как отметил начальник управления криминальной полиции департамента полиции Алматы Асхат Даулетияров, борьба с незаконной торговлей табачной продукцией остаётся одним из приоритетов.
"Мы последовательно пресекаем незаконную торговлю табачной продукцией, особенно той, которая представляет угрозу для подростков и молодежи. В рамках Года профилактики и принципа “Закон и порядок” полиция в Алматы действует принципиально. Любая попытка незаконного оборота будет выявлена и пресечена", — подчеркнул он.
Полиция призывает граждан сообщать о фактах нелегальной продажи табачных изделий и напоминает, что подобная продукция наносит вред не только здоровью, но и экономике страны. Ведётся дальнейшее расследование, направленное на установление всех причастных к незаконному каналу распространения.
Самое читаемое
- Куда уходят миллиарды? Ашимбаев требует прозрачности расходов "КазАвтоЖол" и "Жасыл Даму"
- Льготная ипотека в Казахстане: юрист назвал скрытые риски популярных программ
- Мариан Журавлёва завоевала золото в джиу-джитсу на Играх исламской солидарности
- В Казахстане ожидают пик "гонконгского" гриппа до середины декабря
- Снова на карантин? Чем опасен новый грипп в Казахстане