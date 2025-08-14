С 1 января 2026 года все производители и импортеры Казахстана будут обязаны регистрировать свою продукцию в Государственной базе данных "Национальный каталог товаров" (ГБД НКТ), передает BAQ.KZ. Об этом на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций сообщил вице-министр финансов Асет Турысов.

По его словам, НКТ станет единым цифровым эталоном данных о каждом товаре в стране. Каждой позиции будет присвоен уникальный код GTIN/NTIN, который будет использоваться во всех ключевых процессах — от торговли и таможенного оформления до госзакупок и планирования бюджета. Сейчас в базе уже зарегистрировано 15 млн товаров, ежедневно в систему поступает информация по более чем 10 млн чеков. Каталог интегрирован с крупными ритейлерами, торговыми площадками, онлайн-кассами, электронными счетами-фактурами, таможенными службами и системами госпланирования. Для бизнеса реализованы 11 API-сервисов, а десятки тысяч кодов из существующих справочников уже сопоставлены с базой.

По словам Турысова, внедрение каталога обеспечит прозрачность товарооборота, контроль качества и сроков годности, борьбу с контрафактом, а также упростит участие компаний в госзакупках и мерах господдержки.