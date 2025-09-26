Соглашения, заключённые между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и американской компанией Wabtec, предусматривают выпуск в Казахстане 300 современных грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками, а также их долгосрочное сервисное обслуживание. Журналисты посетили производственный цех и увидели, как в Казахстане внедряются современные технологии железнодорожного машиностроения. Подробнее об этом — в материале BAQ.KZ.

Локомотивосборочный завод Wabtec действует в Астане с 2009 года и является одним из ключевых предприятий железнодорожного машиностроения страны. На его базе внедряются новейшие технологии и создаются рабочие места для казахстанцев.

Заместитель председателя правления по экономике и финансам КТЖ-Грузовые перевозки Шолпан Омарова отметила, что проект предусматривает не только закупку локомотивов, но и комплекс сервисных и социальных обязательств.

"Приобретение локомотивного парка и подвижного состава — это очень крупные инвестиции. Для их реализации используются заемные и собственные средства. Займы привлечены у Citibank под гарантию Экспортно-импортного банка США, благодаря чему условия для нас являются относительно льготными. Процентная ставка составляет SARON плюс 0,48%", — сказала она.

Отметим, общая сумма сделки составляет 4,2 млрд долларов США. В неё входит приобретение 300 локомотивов, сервисное обслуживание сроком до 2058 года, поставка цифрового оборудования Kinetics для контроля подвижного состава, а также выполнение социальных проектов на станциях, где расположены сервисные центры.

"Первые локомотивы мы начнем получать в 2027 году, последние будут поставлены в 2036 году. В среднем ежегодно будет поступать около 30 локомотивов. В числе закупаемых моделей есть новые локомотивы, которые смогут перестраиваться под использование альтернативных видов топлива. Это особенно важно в условиях изменения топливных и углеродных решений в будущем", — подчеркнула Омарова.

Она добавила, что сделка позволит поддержать отечественное машиностроение и занятость.

"Если сравнивать старые локомотивы 70–80-х годов, они по сроку службы уже списываются. Сегодняшние локомотивы дают 95% готовности: из 365 дней в году только 18 дней уходит на ремонт или техобслуживание, все остальные — они работают. Это и есть процент готовности. Для новых локомотивов мы планируем добиться показателя до 97%", — отметил заместитель генерального директора по локомотивному хозяйству ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Асан Умбетов.

По словам специалистов, завод в Астане занимает особое место среди предприятий корпорации.

"Основной упор мы делаем на производство локомотивов. Однако внутри корпорации Wabtec наш завод получает заказы и на изготовление других деталей. К примеру, для индийского проекта мы производим рамы тележек. С конца 2024 года уже изготовлено около 40 рам, ещё 40 планируем отправить до конца текущего года. В целом проект рассчитан на выпуск порядка 300 рам-тележек и продлится до 2027 года", — поделился президент завода "Локомотив құрастыру зауыты" Айбек Камилов.

Новые мощности позволят укрепить позиции отечественного машиностроения, создать дополнительные рабочие места и обеспечить стабильность грузовых перевозок в долгосрочной перспективе.

Автор фото: Жансая Дуйсебаева