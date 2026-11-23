В Казахстане с 2018 года одобрили 113 проектов по созданию и модернизации производств, которые должны заменить импортные товары отечественной продукцией. В их реализацию вложили около 300 миллиардов тенге и создали порядка тысячи рабочих мест, передаёт BAQ.KZ.

Эти данные прозвучали во время правительственного часа в Курултае, где депутат Ербол Данагулов поднял вопрос об эффективности офтейк-контрактов фонда «Самрук-Казына».

Офтейк-контракт – это договор, по которому заказчик заранее обязуется приобрести продукцию предприятия. Для производителя такой контракт означает гарантированный рынок сбыта и возможность планировать инвестиции в оборудование и запуск производства.

Депутат поинтересовался, сколько таких договоров действительно привели к появлению новых предприятий, а не просто обеспечили продажу уже выпускаемых товаров.

«С 2018 года фонд одобрил 110 проектов и заключил 1383 офтейк-контракта на общую сумму 637 миллиардов тенге. При этом важно оценивать эффективность механизма не только по объёму закупок уже выпускаемой продукции, но и по созданию новых производств, освоению новых видов товаров и углублению переработки. Какая доля офтейк-контрактов непосредственно связана с созданием новых производств? Сколько из них уже введено в эксплуатацию и какой объём продукции они выпускают?» – спросил депутат.

Сколько производств удалось создать

Представитель «Самрук-Казына Контракт» Нурлан Сарипов в ответ привёл обновлённые показатели программы импортозамещения.

«Программа импортозамещения действует в фонде с 2018 года. За этот период было одобрено 113 проектов. В 2026 году их количество составляет 15. Здесь можно с уверенностью сказать, что это именно новые производства, которые были созданы либо модернизированы на базе действующих предприятий. То есть 113 проектов – это именно новые производства», – сообщил представитель компании.

По его словам, за всё время действия программы заключили 1439 офтейк-контрактов на общую сумму 667 миллиардов тенге.

300 миллиардов инвестиций и тысяча рабочих мест

Представитель компании также рассказал, какие результаты дали эти проекты для экономики.

«По поводу эффективности: все созданные предприятия – это новые рабочие места, это инвестиции. Порядка 300 миллиардов тенге инвестиций было вложено в рамках реализации данных 113 проектов. И было создано порядка одной тысячи новых рабочих мест», – отметил он.

При этом конкретное количество уже введённых в эксплуатацию предприятий и объём выпускаемой ими продукции в прозвучавшем ответе не уточнялись.