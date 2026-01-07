Казахстанская биржевая торговля переходит к новым правилам игры. Подписанный 30 декабря 2024 года Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биржевой торговли и предпринимательства" фактически перезапускает всю систему товарных бирж – от статуса самих площадок до требований к участникам торгов. Подробности раскрыли в Министерстве торговли и интеграции РК в ответе на запрос редакции BAQ.KZ.

Ключевым изменением является то, что государство отказывается от формального подхода и вводит жёсткие правила для социально значимых товаров. Уголь, сахар и нефтепродукты теперь выводятся в отдельный сегмент, где торговля допускается только на специально отобранных биржах. В ведомстве отметили, что это решение напрямую связано с ценовой стабильностью и социальной чувствительностью этих товаров.

Одновременно усиливается контроль за самими биржами. Их выводят из категории малого и микробизнеса, ужесточают требования к финансовой устойчивости и управлению. По сути, товарные биржи начинают рассматриваться как элементы критической экономической инфраструктуры, а не просто коммерческие площадки.

Принципиально важным шагом стал запрет обхода государственных закупок через биржевые механизмы. Эта практика долгое время оставалась серой зоной и использовалась для формального соблюдения процедур. Теперь такие схемы исключаются на уровне закона.

Отдельное внимание уделено борьбе с манипуляциями. Закон прямо запрещает использование бот-технологий и автоматизированной ускоренной обработки заявок, а также вводит реестр недобросовестных участников биржевых торгов. Это должно сократить искусственные колебания цен и повысить доверие к результатам торгов.

Системное изменение – лицензирование брокеров и клиринговых центров, которое вступило в силу с января наступившего 2026 года. Участники, через которых проходят финансовые расчёты и сделки, становятся субъектами финансового мониторинга. Рынок фактически очищается от случайных и технических посредников.

Практическая трансформация уже началась. С 1 июля 2025 года закуп нестандартизированных товаров был выведен с товарных бирж и переведён в информационную систему "E-Tizilim".

В первую очередь это затронуло закупки недропользователей. Переход обеспечил единые требования к классификации товаров, прозрачность цепочек поставок и учёт отечественного происхождения продукции.

Для промышленности это означает более прогнозируемый спрос и стабильную загрузку производственных мощностей.

В министерстве подчеркивают, работа по дальнейшему развитию биржевой торговли находится на особом контроле ведомства.