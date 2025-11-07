В Казахстане цена на топливо считается одним из ключевых индикаторов общей устойчивости экономики. Бензин АИ-92 — самый востребованный вид среди потребителей. В последние месяцы растёт число жалоб на его подорожание и усиливаются спекулятивные механизмы. В связи с этим Министерство энергетики запустило строгие меры контроля и проверки, направленные на предотвращение необоснованного роста цен. Но станет ли эта мера долгосрочным решением или это лишь временная реакция? Корреспондент BAQ.KZ выяснил подробности.

Правительство объявило мораторий

Согласно поручению Правительства, введён мораторий, предусматривающий сохранение розничных цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо на уровне 16 октября 2025 года.

Министерство не устанавливает единый предельный тариф по стране. Такой гибкий подход позволяет сохранять конкуренцию на рынке и объясняет разницу в ценах между операторами.

Сейчас на крупных заправках литр АИ-92 стоит от 213 до 239 тенге, дизель — от 317 до 337 тенге. Удержание цен осуществляется через согласованные действия участников рынка.

Для стабилизации ситуации Министерство энергетики совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции приняло превентивные меры.

"На совещании с участием руководителей оптовых поставщиков и сетей АЗС была доведена твёрдая позиция Правительства — не допускать дальнейшего повышения цен на ГСМ", — говорится в сообщении ведомства.

Агентство проводит ежедневный мониторинг и, при необходимости, применяет антимонопольные меры. Сейчас запасы топлива в стране рассчитаны на 3–4 недели: АИ-92 — 341 тысяча тонн, дизель — 405 тысяч тонн. Два нефтеперерабатывающих завода работают в штатном режиме.

Атырауский НПЗ после планового ремонта поэтапно возобновил работу с 25 октября, что также укрепляет баланс на рынке. Министерство следит за соблюдением моратория и взаимодействует с региональными штабами и участниками рынка.

"Это временная реакция"

По мнению аналитика Ернара Серика, заявление министерства о жёстком контроле окажет лишь краткосрочный эффект.

"Цена на бензин в Казахстане долгие годы удерживалась искусственно низкой. Если она не отражает реальные затраты, логистику и импортный паритет, то дефицит и спекуляции будут возникать вновь и вновь. Сегодня можно наказать перекупщиков, но завтра, если изменится ситуация на рынке, всё повторится. Проблема не в контроле, а в искажённом механизме ценообразования. Пока стоимость не будет отражать реальные расходы и импортный паритет, дефицит и спекуляция неизбежны", — отметил эксперт.

Он считает, что устойчивое решение заключается в постепенном переходе к рыночным ценам при адресной поддержке социально уязвимых групп. Кроме того, необходимо повышать эффективность нефтеперерабатывающих заводов или строить новые.

"Решение — это постепенный переход к рыночной цене, адресная поддержка социально уязвимых групп и повышение эффективности НПЗ или строительство нового (что само по себе непросто). “Война” с посредниками не изменит экономические закономерности", — подчеркнул Серик.

"Полный контроль от скважины до заправки"

Экономист, финансист, председатель правления КФ "NAC Analytica" Расул Рысмамбетов считает, что вместо удержания цен необходимо исследовать всю цепочку их формирования.

"Нужно точно определить, где и какие затраты возникают — от момента продажи нефти до поступления топлива на АЗС. Следует раскрыть и маржу оптового рынка. Без полного понимания картины сдержать инфляцию невозможно", — пояснил эксперт.

По его словам, главная проблема — крупные оптовые посредники, обладающие политическими и административными ресурсами.

"На мой взгляд, самая большая проблема — это оптовые посредники. Нужно понять, насколько законна их маржа на рынке ГСМ. Если мы действительно хотим контролировать инфляцию через цену на топливо, нужно понимать всю цепочку посредников. Это не малый бизнес, а крупные игроки с серьёзными административными возможностями. Их сложно выявить, но необходимо пытаться. Сейчас есть искусственный интеллект, цифровизация — через электронные счета-фактуры можно отслеживать движение денег. Это позволит предотвратить злоупотребления оптовиков", — отметил Рысмамбетов.

Он также добавил, что на рынок следует допустить новых игроков:

"Сейчас оптовой торговлей занимаются 2–3 компании. Если их станет хотя бы 10, появится конкуренция, и цена снизится естественным образом. Рынок нужно открыть: тогда появятся 5, 10, 20 новых участников, которые начнут конкурировать, оптимизируя издержки. Ведь любую избыточную прибыль создаёт административный ресурс. Лишив посредников этой силы, мы позволим рынку отрегулироваться самому", — резюмировал экономист.

Где скрыта основная проблема?

Экономист Максат Халык также считает, что корень проблемы — в оптовом сегменте.

"АЗС — это конечное звено. Цены определяют не они, а перевозчики и крупные поставщики. В некоторых регионах, возможно, есть “ценовые соглашения”. В таких случаях вмешательство правительства необходимо. Этот сектор — олигополистический, здесь немного реальных игроков. Проблема не в заправках, а в соглашениях крупных компаний, стремящихся заработать на отрасли. Из-за этого на местах могут возникать ценовые сговоры между основными поставщиками и перевозчиками. В таких случаях Антимонопольный комитет должен установить, по каким причинам растут цены и какие факторы этому способствуют", — отметил эксперт.

По его словам, комитет обязан открыто показать, почему и на каком основании происходил рост цен.

По мнению специалистов, "борьба" министерства может временно сдержать спекуляции, но если не изменить механизм ценообразования и не устранить олигополию на рынке, стоимость топлива снова пойдёт вверх.

Основные решения

постепенный переход к рыночному уровню цен;

открытие оптового рынка;

привлечение новых игроков;

усиление цифрового контроля;

повышение эффективности НПЗ.

Иными словами, борьба с ростом цен на бензин — это не административное сдерживание, а наведение порядка в самом рынке.