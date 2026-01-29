Сенат Парламента Казахстана одобрил Закон, направленный на совершенствование регулирования охранной деятельности, оборота гражданского и служебного оружия, а также порядка жилищных выплат для сотрудников силовых структур, передает BAQ.KZ.

Как отмечается, ключевым нововведением становится переход к более гибкой модели регулирования. Из закона исключаются избыточно детализированные нормы – их планируется перенести на уровень подзаконных актов Правительства, что должно повысить оперативность принятия решений и управляемость системы.

Документ предусматривает ужесточение требований к владельцам гражданского и служебного оружия. В частности, вводится обязательный контрольный отстрел, а также норма о сдаче оружия на хранение в случае приостановления деятельности охранных и иных профильных организаций.

Изменения затрагивают и сферу охранной деятельности. Вводится обязательная отчетность, уведомительный порядок при приостановлении и возобновлении работы, а также устанавливаются единые требования к руководящему составу частных охранных организаций.

Кроме того, на законодательном уровне впервые закрепляется статус военизированной железнодорожной охраны. Ей предоставляется право оказывать услуги по охране грузов и объектов на территориях терминалов, задействованных в транзитных железнодорожных перевозках.

Одновременно совершенствуется механизм жилищных выплат для сотрудников силовых структур. Полномочия по регулированию этого вопроса передаются Правительству, при этом для получателей исключается обязательная государственная регистрация договоров найма жилья.